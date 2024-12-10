內湖母女遭詐輕生雙亡　涉案「9車手5人已入監」警火速再抓2嫌

▲內湖母女雙屍命案，詐團車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區12月8日發生一起母女遭詐輕生雙屍命案，警方成立專案小組全力追捕犯嫌，經查被害人遭詐1200餘萬元，警方積極調閱監視器掌握面交車手身分，報請士林地檢署指揮偵辦，由檢察官核發拘票，10日上午分別於桃園及汐止拘提楊姓及黃姓車手，兩名車手係在臉書網頁徵求收款工作，楊嫌於7月至本轄向被害人收取20萬元、黃嫌於8月則收取40萬元，均交給附近監控手，警方將會持續溯源追查，希望還給被害人母女一個公道。

警方表示：這起詐騙案是甯母在臉書點閱冒名知名YOUTUBER柴鼠兄弟投資廣告後，遭詐騙集團邀加連結，再使用話術以投資股票為由騙取被害人面交、匯款，被害母女為了贖回獲利，甚至抵押房子借款，警方籲請市民對社群投資廣告提高警覺，切勿相信穩利穩定，保證賺錢的話術。





▲警方10日逮捕涉及雙屍命案的2名詐團車手到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

據了解專案小組初步清查：雙屍命案的提款車手總計有9名男子，警方徹夜清查後發現有5人已遭各地檢警逮捕入獄、其餘4人則列為專案優先拘提對象，內湖警方今天中午先逮捕黃姓、楊姓車手到案。

但導致被害人母女走上黃泉路的導火線，則是港墘派出所劉姓警員於受處理案件過程中，曾致電被害人要求製作第二次警詢筆錄，當被害人表達遭詐騙破產憂心無家可歸，想要尋短念頭時，劉員居然嘲諷「那你還活著？」警方事後調取通話錄音、及監視器等相關證據、移付公懲會懲戒法庭及士林地檢署查究責任，內湖分局也將劉員列入重點管考及優先汰除對象。





市長蔣萬安及市警局長李西河也指示，指派專人擔任窗口全力協助家屬處理喪葬事宜並安撫關懷。北市警局強調，會以此案深刻檢討列入教育案例，要求以同理心應處民眾案件，重要案件由正副所長或幹部全程管制指導，避免類似狀況再度發生。

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