獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

▲陳梅慧曾任司改會執秘、虛幣交易所首席金融犯罪調查官。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

台中市警局一名財務出狀況、遭法院強制扣薪的刑警，日前具名檢舉目前任職刑事局科技犯罪偵查中心的謝姓偵查員涉嫌把詐團金流資料交給女友整理，涉嫌洩密等罪責。台中地檢署接獲舉報後3日搜索謝員辦公室及住處，並帶回謝員及陳姓女友偵訊，未料4日凌晨3時，謝員與陳姓女友搭乘UBER北返時，在國道1號新竹路段追撞，陳女傷重死亡。事後，陳女身分曝光，是曾任司改會執行秘書，並是台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧。

警界人士回憶，陳梅慧是台灣首屈一指的虛擬貨幣金流追蹤專家，長期幫刑事局科技犯罪和打詐中心無償分析案件。與陳女合作過的刑事局警官透露，國內實質能扣到虛擬貨幣贓款的詐騙案件，大多數陳女都幫過忙。

PTT八卦版有網友發文追悼「陳是我生平最敬重的朋友、國內第一流的虛幣幣流專家」追憶陳女長期無償幫刑事局調查分析案件，包含黃子佼、創意私房及刑事局編列預算開發追蹤虛擬貨幣軟體等，都是陳女一手促成。

讓人鼻酸的是，陳女目前育有2幼女，卻因想幫詐團被害人討回公道，長期利用晚間小孩哄睡後的時段，幫警方開發金流追查分析程式、並與男友分析追蹤詐團金流。網友透露，「她電腦裡有被害人資料是她查出來給警察的，洩什麼屁密？」熱心公益、不在乎名利曝光度的陳女卻因警界內鬥遭惡意檢舉，枉死在徹夜偵訊返家的路上，讓網友痛批「留下兩個學齡前女兒，請問誰要負責？」





網友說道，「Miffy（陳女的英文名），妳短暫的一生完成了他人幾世無法完成的善舉，請安息，去更好的地方吧。在諸神的黃昏中，妳是我心目中永遠的英雄。」

針對陳梅慧因警界惡意檢舉並在應訊回程意外喪生，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆4日晚間沉痛回應：「我想Miffy 到最後一刻，心中應該對台灣的司法體系充滿不可思議與無奈。」

林建隆感慨，「陳梅慧將一生奉獻於跨國犯罪、分析虛擬貨幣流向，協助詐欺被害人追回損失，甚至不計報酬地為執法機關授課、傳授專業。然而，她的努力與奉獻，竟然在某些人眼中被視為『洩密』或『違法』的標的。」

林建隆說「這樣的結局，不僅令人痛心，更凸顯出台灣司法體制在面對新興犯罪時，對專業合作的誤解與不信任。Miffy 或許無法理解，自己為了更好的司法正義所做的一切，竟然會被扭曲成對司法體制的威脅。」

林建隆表示，「陳梅慧的離去，留下一個深刻的問號：我們是否正在傷害那些真正為社會進步付出心力的無私者？如果民間專家熱心提供專長所學、幫助司法打擊犯罪，卻要遭受無端檢舉和問責，那麼誰還願意額外發揮所長，支撐社會治安呢？」

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