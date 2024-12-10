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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨成立防災士中隊　變「白熊學院」？黃國昌：不會辦900萬園遊會

記者袁茵／台北報導

面對台灣時常發生颱風、地震等災害，民眾黨成立「防災士中隊」，盼為社會隨時補充安全又可靠的防災生力軍。民眾黨10日舉辦記者會，讓首批46名成員別上臂章；但外界質疑與民進黨「黑熊學院」相似，周榆修認為不能類比，黃國昌則諷刺說，應該不會有園遊會？周榆修也笑回「不會花900萬讓『白熊』換點券」。

▲▼民眾黨防災士中隊成軍記者會（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨防災士中隊成軍記者會。（圖／民眾黨提供，下同）

民眾黨上午舉辦「民眾黨防災士中隊成軍」記者會，由民眾黨秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、張啓楷、黃珊珊等人共同出席見證，並為每位防災士中隊成員別上臂章，象徵著民眾黨在提升社區與家庭防災能力方面邁出重要一步，為減少災害發生機率及影響，提供堅實保障。

周榆修致詞時表示，政治落實在生活每一天，內政部2018年開始推防災士課程，基於公助、自助、互助精神，民眾黨也成立43人防災士中隊，就像黨主席柯文哲常講的，聚在一起做好事，有時候不是憐憫，而是為了自己、周遭家人與朋友，也感謝紅十字會11月中旬開辦防災士課程，讓大家扎扎實實訓練。

黃國昌提及，廣推防災士是柯文哲很早就指示要推動的政策，結合民間力量落實防災政策是政黨該做的事情，相信在北部完成的防災士中隊集訓只是第一場，明年也會在中部、南部成立第二個跟第三個防災士中隊，未來在需要的時候能幫助自己也能幫助他人。

▲▼民眾黨防災士中隊成軍記者會（圖／民眾黨提供）

被問到此防災士中隊成立後，是未來若發生颱風、地震災害，就會立刻派人到災區救災嗎？以及針對戰爭部分，防災士在戰時工作為何？而未來也會在中部、南部成立防災士中隊，預計受訓人數多少，有無黨公職參加？周榆修回應，防災士制度是參考日本而來，有一個很重要的就是自助，所以防災士中隊從社區出發，從自助為出發點。

周榆修指出，未來防災士中隊會一隊一隊往前，第一梯次總計受訓46人，並透過上課通過考試，而未來黨公職也會一起投入，例如今日的第一個中隊，社發部主任張清俊已身先士卒做受訓。

有媒體詢問，此防災士中隊會不會跟民進黨「黑熊學院」有些類似？周榆修表示，這個問題非常有趣，並非僅民眾黨有防災士中隊，若照這邏輯，「那不就是全國都白熊學院？」所以不會做類比，更不會有街頭巷戰游擊等。

此時，一旁的黃國昌諷刺地說「應該不會有900萬開園遊會吧？」周榆修則笑回，「不會啦！不會啦！我們也不會花900萬讓『白熊』在園遊會換點券，射氣球、射飛鏢等，絕對不幹這種事！」

立委張啓楷則說，稍早題目問到戰爭部分，防災士是從基層日常生活會碰到的問題，包括幫助身旁遇到災難的人，例如台灣常見的火災、地震等，而戰爭是平常就要做防備，雖然希望不要有戰爭，但連總統賴清德的「韌性社會」也強調民防要加強，並一直做訓練，所以「愛台灣或抗中保台，不要掛在嘴巴上變成一個口號。」

吳春城稱，剛剛談到「白熊」、「黑熊」差異，但防災士是以愛為出發點幫助社會、鄰里，自助人助，讓台灣更有愛心與和諧，「我不曉得其他熊在幹什麼？是要對抗嗎？對抗誰？對抗自己人嗎？我想這是天差地遠的比喻。」

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