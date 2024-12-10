遭爆藍白合破局後「喬柯盧配」　蔡正元曝週刊求證過程：瞎說胡扯

▲盧秀燕、柯文哲。（圖／台中市政府提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，《鏡週刊》今（10日）爆料，去年藍白合破局，柯文哲隨即透過國民黨立委羅廷瑋、前立委蔡正元與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖創造「柯盧配」。對此，蔡正元表示，昨晚8點，鏡週刊記者打電話給他確認「柯文哲希望蔡正元聯絡盧秀燕，討論柯盧配可能性」。他強調，當時回覆很清楚「第一、不認識羅廷瑋委員。第二、柯文哲從來沒有談過要跟盧秀燕搭配」，鏡週刊的消息不只是捕風捉影，更是瞎說胡扯。

據《鏡週刊》報導，白營內部人士爆料，去年藍白合破局隔天，隨即透過管道與台中市長盧秀燕陣營聯繫，企圖創造「柯盧合」。當時盧秀燕子弟兵羅廷瑋，擔任中間人，轉傳柯訊息給蔡正元，該訊息寫道「我是柯文哲，現在局面變成這樣，下一步該怎麼處理，還是我去你家拜訪，只是我現在出門都有國安人員」，而前立委蔡正元力挺盧秀燕在2028年選總統，傳出柯文哲曾透過他與盧預留合作空間。

對此，蔡正元發出聲明駁斥，昨晚8點，鏡週刊記者打電話給他，要求他確認下列事項「柯文哲傳訊息給羅廷瑋委員，要求羅委員告知蔡正元，希望蔡正元聯絡盧秀燕市長，討論柯盧配的可能性」。

蔡正元指出，自己當時的回覆很清楚「第一、蔡正元不認識羅廷瑋委員，也從來沒有羅廷瑋委員的電話，更從沒有跟羅委員講過話或傳過訊息。第二、柯文哲從來沒有跟蔡正元談過要跟盧秀燕市長搭配一事」。

最後，蔡正元強調，鏡週刊的消息不只是捕風捉影，更是瞎說胡扯，對於鏡週刊的相關報導，都在昨晚8點30分開始的，當時就在YT直播完全說明，也在直播時，打電話給羅廷瑋委員確認，羅廷瑋表明當時並無他的電話，也從未聯絡過。

▼前國民黨立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）