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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

頻問柯文哲案！黃國昌記者會一度想走人　怒嗆「沒時間回垃圾週刊」

記者袁茵／台北報導

北檢偵辦民眾黨主席柯文哲捲入的京華城案，預計12月底將有結果；《鏡週刊》今（10日）報導，辦案人員在柯行動硬碟查獲8張鉅額支票影像，金流全遭掌握，總計不法金額超過1億餘元，將於起訴後以6大理由向法院建請接押。民眾黨團總召黃國昌上午出席記者會被問到《鏡週刊》相關問題，直接反問記者「有除了《鏡週刊》以外的問題嗎？」並直言自己沒時間待在這回覆「莫名其妙週刊」寫的東西，一度想要轉身離開，但因其他媒體有其他問題，最終才留下來。

▲▼民眾黨防災士中隊成軍記者會（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌出席民眾黨防災士中隊成軍記者會。（圖／民眾黨提供）

民眾黨秘書長周榆修與民眾黨立委黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啓楷等人，上午召開民眾黨防災士中隊成軍記者會。該場記者會嚴重超時，造成媒體聯訪時間延後，且當主持人喊話立委們到台上受訪時，黃國昌一度哼著歌想走，結果被主持人及媒體們提醒要受訪，笑著稱「我早上訪過啦！」才回到台上。

針對《鏡週刊》報導，8月30日檢廉搜索柯家時，柯文哲拖延一小時並刪除手機對話資料，以及若柯文哲繼續被羈押，可能會超過黨主席請假到2025年2月28日的天數，以及週刊稱黃國昌接任黨主席恐生變？周榆修表示，「又來了！重複的劇情一直不斷地演！」自己已講很清楚，當時柯文哲沒有拖延，也有通電話，柯請他們配合檢廉，趕快請副秘書長許甫、發言人戴于文開門，就不再贅述了。

周榆修提及，第二，關於什麼柯文哲看小電視、有沒有黃國昌等，這些都是當劇情看，「黨有黨的規矩，還沒發生的事情，連明天早上早餐吃什麼都不知道了，還想這個嗎？沒有必要啦！」

由於《鏡週刊》稱，有民眾黨人士爆料，去年藍白合破局後，柯隨即透過盧秀燕子弟兵羅廷瑋、前立委蔡正元聯繫台中市長盧秀燕陣營，企圖創造「柯盧合」等，因此有媒體追問，是否沒有「柯盧合」及週刊爆料的行動硬碟8張鉅額支票？

但當媒體提問時，站在周榆修旁邊的黃國昌直言，「那個⋯⋯我先插一下」、「不好意思喔，你們說有問題，所以我很配合你們都留下來，有除了《鏡週刊》以外的問題嗎？」、「有除了《鏡週刊》以外的問題嗎？」讓現場媒體一度尷尬。

隨後，黃國昌說，「不好意思，我真的沒時間待在這邊，回覆那個莫名其妙的週刊所寫的任何東西，我對在場的記者一點不敬都沒有，但我等下真的有重要的事情，我本來要離開，你們把我留下來，說有重要的事，如果所謂重要的問題是回答這種垃圾週刊的問題，對不起，我真的沒有這個時間」。

但因為後續有其他媒體詢問《鏡週刊》以外的問題，因此黃國昌還是留下來做回應，結束尷尬場面。

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