沒開飛機不會掉下來　資深機師解答「手機開飛航模式」背後真相

▲搭機時最好關閉手機或開啟飛航模式。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

許多民眾搭機時都會被警告，最好將手機關機或是改為「飛航模式」，卻都不太確定背後原因，甚至流傳若是開著手機，飛機可能會受到影響掉落的聳動言論，一名機師近來在網路上解答真相，獲得200多萬點閱。

國外一名資深飛行員近來在TikTok上拍片表示，搭機時最好將手機轉為飛航模式，「這不是陰謀論，只是一個友善的提醒，所以若是你不小心忘記，也不是世界末日，飛機不會因為這樣就掉下來，甚至也不會干擾到飛機上的系統」。

飛行員表示，手機沒有關機或轉飛航模式雖然不會影響到飛機系統，但機上若是多人同時沒關的話，手機訊號可能會干擾機師與塔台間的無線電通訊，「當飛機上同時有70、80人、150人，甚至只有3、4個人開啟手機，就會干擾到機師耳機的無線電通訊」。

飛行員表示，他有次飛往舊金山試圖與塔台聯絡時，耳機的無線電就被干擾，「聽起來就像有蚊子還是黃蜂一直在耳邊飛來飛去，非常煩人，所以，如果你好奇為什麼在飛機上手機一定要打開飛航模式，這就是原因」。

影片曝光後獲得200多萬點閱，吸引許多網友留言，「謝謝你的分享，本來真的不知道」、「我有一次搭機時忘記關手機，結果我的耳機也聽到嗡嗡聲」、「很高興知道真相，不然我搭機忘記開飛航時，都會非常恐慌」。