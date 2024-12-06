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搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡。（圖／翻攝自X）　

▲醫院電梯造成一名女子死亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名女子剛在醫院生下一名女嬰，從手術室搭乘電梯返回一般病房時，電梯因為安全帶斷裂突然墜落，導致她頸部受到重傷，接受治療時不治身亡，另外還有3人受傷。

事件今日發生在密拉特市(Meerut) Shastri Nagar當地私人醫院Capital Hospital，33歲女子卡麗希瑪(Karishma)順利產下一名女嬰後，躺在病床上被醫護人員從手術室送回一般病房時，所搭乘的電梯突然墜毀。

事發當時，電梯內除了有卡麗希瑪還有醫生和其他患者，一共4人，事件造成她頸部受到重傷。親友獲知消息後立即趕到現場，試圖想要打開電梯但是無法，現場情況一度十分混亂，後來電梯中4人終於獲救，卡麗希瑪被送到別家醫院治療，但被宣告已經死亡。

大批死者家屬為卡麗希瑪的死感到憤怒，在醫院內瘋狂破壞，嚇得醫生和醫護人員逃離現場，直到警方抵達才控制住混亂情勢。醫院當天約收治了15名患者，事件發生後全都被送到其他醫院安置，當局暫時封鎖醫院進行調查。

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