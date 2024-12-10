圓夢中10億元樂透大獎　73歲男幾周後看牙醫突「心臟驟停」死亡





▲男子看牙醫時突然死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西73歲男子安東尼奧(Antonio Lopes Siqueira)近來贏得2.01億巴西雷亞爾（約台幣10億多元）大獎，贏獎後不久卻傳出他在看牙醫時突然心臟驟停死亡，引發外界震驚，警方目前正在調查死因。

73歲男子安東尼奧上月購買巴西彩券Mega Sena，贏得201,963,763.26巴西雷亞爾大獎，開心贏得大獎的他決定把獎金用來治療牙齒，沒想到4日傳出他在牙醫治療過程中突然死亡。

醫護人員趕到現場時，發現安東尼奧整個人仰躺在手術椅上，心臟驟停已經半小時以上，雖然被緊急送醫治療，醫護人員最後仍無法救回他的性命。

警方表示，安東尼奧在去世之前已經接受了一周的牙醫治療，如果他的死亡是突發狀況，外界不應該指責事件責任與牙醫診所有關，案件仍待進一步調查中。

當地媒體報導，安東尼奧是一名養牛業者，也是一名四寶爸，患有高血壓與糖尿病等問題，懷疑可能是導致他死亡的原因。家人透露，安東尼奧中了獎金以後，一直沒決定要怎麼運用獎金，正在考慮買一棟新房子。

彩券商表示，安東尼奧平時有固定購買彩券的習慣，一直夢想自己能夠中大獎，「這是一個很悲傷的情況，他一直夢想著這筆錢，並且得到了，不幸的是他沒有時間可以享受它」。