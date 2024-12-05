motorola新機edge 50系列亮相　挑戰萬元機霸主、新色蜜桃色超搶眼

記者蘇晟彥／台北報導

motorola 在今年2月發表最輕薄的防水、防塵手機「Motorola Edge 40」後，不到一年時間，5日宣布將推出edge 50系列。本次沿用edge系列純素皮革機身並以「Pantone™年度代表色蜜桃金」為主打、搭載6.7吋pOLED 曲面全螢幕、 IP68旗艦級防塵防水及 5,000mAh電池容量，主鏡頭則為5,000萬畫素，機身則只有180g，價格僅販售15,990元，搭配方案輕鬆0元帶回家，motorola edge 50系列將於15號正式上市。

▼motorola edge 50 僅販售15,990元，進攻低階機市場。（圖／記者蘇晟彥攝）

Motorola edge系列設計美學配備IP68與軍規認證 展現edge 50最美硬實力

motorola edge 50 延續 edge 系列的設計美學，推出三款全新配色，其中包含與Pantone™合作的年度代表色——蜜桃金。機身採用純素皮革材質，搭配旗艦級的IP68防水防塵以及Corning® Gorilla® Glass 5康寧大猩猩玻璃，展現極致防護性能與耐用設計。此外，edge 50更通過美國國防部制定的MIL-STD-810H軍規認證，確保在嚴苛環境下的穩定可靠。6.7 吋的pOLED 曲面全螢幕，在提供卓越外型視覺體驗的同時，僅重 180 克，結合輕薄機身與強大性能，成為市場中罕見的極輕薄軍規三防手機。motorola edge 50不僅外型亮眼、功能強悍，更以先進技術滿足使用者對效能與耐用的需求。

▼motorola edge 50與Pantone™合作的年度代表色—蜜桃金在外觀上最為亮眼。



moto ai與卓越Sony Lytia™700C感光元件 全方位滿足專業攝影體驗

為了滿足使用者越來越豐富多元的攝影需求，motorola edge 50搭載5,000萬畫素大光圈主鏡頭，結合Sony Lytia™ 700C感光元件與moto ai功能，帶來卓越的感光表現與智慧影像增強技術。不論是黃昏的霞光還是夜晚的燈影，皆能輕鬆呈現驚艷畫面。

長曝光功能更讓使用者只需一鍵，就能捕捉潺潺流水或流動光影，創造出大師級攝影效果，毫不費力。此外，edge 50的1,000萬畫素長焦鏡頭提供3倍光學變焦和30倍超級變焦，無論是專業人像拍攝或捕捉遠距細節都游刃有餘；1,300萬畫素的超廣角鏡頭則能輕鬆應對遼闊風景或大型團體合照需求，並整合微距拍攝功能，於近距離拍攝時展現細緻畫面，為攝影愛好者帶來全方位的創作自由。



motorola edge 50配備Snapdragon® 7 Gen 1加速版處理器，提供更強大的AI處理能力以及支援 5G 和12 GB的RAM與256 GB儲存空間選擇，滿足使用者的多元需求。6.7吋pOLED 曲面大螢幕與120Hz、HDR10+，以及 1,600 nits 的最高亮度，加上100% DCI-P3色彩空間，為影音串流或遊戲體驗帶來生動視覺效果。此外，Qualcomm® Adreno™ GPU 提升效能高達 20%，為使用者開啟更多遊戲可能。儘管性能強勁，motorola edge 50 擁有 5,000mAh 超大容量電池，支援 68W TurboPower™ 有線快充，只需幾分鐘即可提供長效電力，同時配備 15W 無線充電，為使用者提供便捷的充電選擇。

Motorola台灣總經理邰瀅潔表示：「根據研調機構TechInsights報告顯示，2024年第三季全球智慧型手機出貨量Motorola較去年同期成長26%，大幅超越市場表現，是相當令人振奮的資訊，也展現了Motorola手機深獲市場肯定。而Motorola edge系列手機以亮眼的外型設計、超強軟硬體規格與極具競爭力的售價定位，不僅為台灣使用者提供最優質的選擇，性能也獲得3C科技媒體的高度評價，各大通路銷售成績顯示出edge系列在市場的優異表現。