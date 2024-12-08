韓前防長金龍顯曾偷刪Telegram帳號　檢緊急扣押「黃金手機」

▲南韓國防部長金龍顯被逮，檢方緊急沒收他的手機。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓檢方8日清晨緊急逮捕前國防部長金龍顯，並突襲搜查他的辦公室，同時扣押金龍顯的手機。特別調查小組指出，由於金龍顯涉嫌內亂，有串供與湮滅證據之風險，因此根據刑事訴訟法，無須逮捕令即可緊急逮捕。根據調查，金龍顯近日曾退出並重新加入Telegram，形跡可疑，檢方預計使用數位鑑識技術，重新還原通訊紀錄。

根據《韓聯社》報導，南韓前國防部長金龍顯因123戒嚴事件下台，由於他的行為涉及內亂罪，檢方也持續對此展開調查。檢察廳特別調查小組8日清晨突襲金龍顯的辦公室，同時扣押了他的手機。檢方指出，由於金龍顯涉嫌內亂罪，且有串供及毀滅證據的風險，因此決定將其逮捕。

報導指出，金龍顯8日凌晨1時30分主動前往首爾中央地檢接受調查，調查持續了約6個小時後，檢方認定他的行為符合刑事訴訟法中無需逮捕令即可緊急逮捕的條件，因此隨即將他逮捕。該條例規定，若被告涉及可判處死刑、無期徒刑或3年以上有期徒刑的罪名，且存在銷毀證據的可能，無需逮捕令即可逮捕。

金龍顯近日被發現他曾經退出Telegram並重新加入，引發外界懷疑，認為他涉嫌銷滅證據。檢方因此在調查過程中扣押了金龍顯的手機，預計會通過數位鑑識技術，還原金龍顯在此之前的通訊記錄以及相關數據，進一步尋找相關證據。

金龍顯是尹錫悅的高中學長，尹錫悅聲稱，是金龍顯向他提議實施戒嚴。檢方在調查初期就將金龍顯視為重點嫌疑人物，並要求他儘速出面說明事件細節。金龍顯隨後宣佈會主動配合調查，並在8日主動現身地檢。

值得注意的是，特別調查小組在調查過程中，對多名事件相關人士的證詞進行比對，卻發現多處不一致，因此金龍顯的供詞也被視為調查的關鍵。特別調查小組表示，未來仍將持續對金龍顯展開調查，以釐清事件真相。

金龍顯目前被送往首爾東部看守所羈押，檢方計畫在48小時內決定是否向法院申請羈押令，若未能成功申請或法院不予批准，則需立即釋放金龍顯。