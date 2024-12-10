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「自動駕駛12分鐘」高速撞上消防車　　31歲男死亡爸媽控告特斯拉

▲▼ 特斯拉,tesla,充電。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子駕駛特斯拉時使用自動駕駛功能，結果車子不幸撞上一輛消防車，嚴重車禍身亡。家屬控告，兒子因為相信自動駕駛功能是安全的，才會購買特斯拉，現決定對特斯拉公司提出起訴。

31歲男子門多薩(Genesis Giovanni Mendoza Martinez)2023年2月18日，在加州駕駛特斯拉Model S時發生車禍身亡，他的父母親愛德華多(Eduardo)、瑪麗亞(Maria)與兄弟加勒布(Caleb)近來決定對特斯拉公司提出訴訟。

死者家屬透過律師對外表示，門多薩因為相信可以安全使用自動駕駛功能，才會購買特斯拉，「這是又一起在公共道路使用特斯拉自動駕駛的例子，消防員所受的傷害與門多薩的死亡完全是可以避免的」，指責特斯拉明明知道功能有缺陷，卻沒有召回汽車來糾正問題。

報導中指出，門多薩當時載著弟弟加勒布，在事故發生前，駕駛車輛約12分鐘，平均時速為每小時71英里，使用自動駕駛的他後來與一輛消防車相撞，導致他重傷死亡、加勒布重傷、4名消防員受傷。

特斯拉公司回應，所產車子在適用該州法律的情況下進行測試，設計上相當安全，認為事故可能部分或全部與死者自身造成的疏忽有關。訴訟正在進行中。

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