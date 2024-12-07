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獨／樂天前領隊有新工作了！他親曝「地表最正啦啦隊」未來動向

▲Yuri被稱為地表最正啦啦隊，明年動向備受矚目 。（圖／Yuri提供）

▲Yuri被稱為地表最正啦啦隊，明年動向備受矚目 。（圖／Yuri提供）

記者吳奕靖／高雄報導

中職台灣樂天棒球隊前領隊浦韋青，去年遭告發夥同部屬私接樂天女孩商演牟利，今年初檢廉搜索，2月初浦被以違反工作規則解僱，不服提起確認僱傭關係存在，一審判決確定僱傭關係存在！而沉寂了一段時間之後，浦韋青有新工作了，他擔任國內一家知名手機周邊廠商的顧問，同時也拍攝短影音，宣告復出。

今年11月台灣樂天棒球隊前領隊浦韋青跟前東家之間的確定僱傭關係訴訟，一審判決確定僱傭關係存在，當時浦韋青向《東森新媒體ETtoday》表示感謝司法還他公道，也感謝這段期間陪伴他的家人、好友，並強調「我沒有犯罪！我沒有對不起我所愛的棒球，接下來我知道也還會有困難要面對，往後我還需要一關一關過，謝謝大家」。

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雖然目前球團對於判決提出上訴，不過浦韋青坦然面對，腳步也沒有停止，因為就在近期他加入了國內知名手機周邊廠商的顧問，同時也拍攝短影音宣告復出，而影片當中是以「一分鐘了解如何成為好的業務」為主題，他提到2個關鍵就是專家跟勤快。

▲中職樂天桃猿隊前領隊浦韋青涉嫌私接樂天女孩商演案遭檢方起訴，今年樂天以浦違反工作規則解雇，浦不服提出確認僱傭關係存在訴訟，桃園地院日前判決出爐。（資料照／記者李毓康攝）

▲中職樂天桃猿隊前領隊浦韋青有新工作了。（資料照／記者李毓康攝）

浦韋青說在官司期間，自己選擇沉潛，現在一審判決結束後，這家手機周邊廠商找上他來擔任行銷顧問，他覺得應該是要往前走的時候，所以就接下這份工作，他說這家手機周邊廠商的老闆當初找他談的時候，就是看重他的行銷才能，屢屢讓球隊的新聞、啦啦隊女孩的話題一直在媒體曝光延燒，甚至改變了中華職棒的過往單純鑼鼓的應援模式。

其實最早浦韋青在擔任LA NEW熊隊的行銷人員時，就率先創立LA NEW Girl，後來到Lamigo桃猿也成立啦啦隊女孩，甚至連韓國首位來到台灣應援的李多慧也是他親飛簽下來，所以業界暱稱為他是「中職啦啦隊女神製造機」，「職棒圈的行銷鬼才」，未來會不會重返職棒球團？他單純笑了笑並沒有回答，不過他強調目前行銷走向不僅會跟啦啦隊女孩們合作，他也會思考怎麼跟職棒球團合作，讓三方共贏。

記者同時繼續問到會不會跟「地表最美啦啦隊」也是前同事陳怡叡（Yuri）合作？他說自己有一段時間沒有跟Yuri聯絡，所以Yuri未來動向自己並不清楚，僅能夠透露自己不排除目前公司跟Yuri有更進一步的合作，其他的就請大家期待。

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