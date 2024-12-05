女被怪男攻擊求助　隔壁鄰居竟是「14年武術高手」英勇飛撲制伏

▲巴西柔術。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在家時，突然遭到一名酒醉男子闖入並且攻擊，嚇得她趕緊前往鄰居家求救，沒想到男鄰居深藏不露，竟然是一名巴西柔術高手，在警方趕到前成功將醉男制伏。

事件2日晚間7時30分左右發生在新南威爾斯州的加拿大灣市(Canada Bay)，影片中可看到，36歲男子布萊恩(Brian D.)在家時，鄰居女兒突然跑過來敲門尋求幫助，見義勇為的他立即衝到鄰居家中，一瞬間就撲到37歲酒醉男子身上，施以巴西柔術成功將對方制伏。

An alleged home invader has been taken down by a jiu-jitsu trained neighbour. 由 News.com.au 發佈於 2024年12月2日 星期一

布萊恩接受當地媒體採訪表示，當時他聽到隔壁傳來碰撞聲和尖叫聲，正想要出去查看發生什麼事時，鄰居女兒剛好跑過來求救，「她說她需要幫助，一名男子闖進她家，我穿好褲子立刻就衝過去」。

布萊恩表示，他剛進門時還不知道歹徒在哪，只看到滿地碎玻璃等房屋被闖入的痕跡，後來一發現歹徒，立刻腎上腺素激增，整個人就撲了上去，2個人都撞到牆上，他靠著14年武術功夫，成功制伏男子。

鄰居托塔羅(John Totaro)表示，他目睹到布萊恩行動的過程，「他好像突擊部隊的人一樣，瞬間就跳過去，變成完全不一樣的人」。警方後來將37歲男子逮捕，男子手持一塊木頭破壞民宅側門後闖入，被控嚴重破壞侵入民宅罪，將於10日在地方法院受審。