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「手機掉公車上」屏東暖警幫忙找回　印尼移工超感激

▲屏東警分局繁華派出所警員侯佑霖幫傑姓移工找回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局繁華派出所警員侯佑霖幫傑姓移工找回手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

28歲印尼籍傑姓移工，搭乘屏東客運公司班車，手機遺失車上，著急求助屏東警分局員警，警方以委託方式利用勤餘到該客運公司拿回手機，讓他在異鄉感受到宛如家鄉般溫暖。

屏東警分局繁華派出所警員侯佑霖日前擔服22-24時備勤勤務時，印尼籍傑姓移工前來報案稱手機遺失在公車上。

經了解，該男子搭乘屏東客運的末班車，下車後才發現手機遺落在車上，當時客運公司的客服人員皆已下班無法聯繫，因擔心他語言不通，侯員隔日協助確認後，得知司機拾獲手機後已放置於服務台。

侯員評估他沒有交通工具，且因遺失手機無法對外聯絡，也無法使用手機翻譯，恐怕無法獨自前往屏東轉運站領回遺失手機，經他同意委託，由侯員利用勤餘時間，前往屏東轉運站幫他領回手機後，並通知其前來認領發還，讓他非常感謝員警熱心協助聯絡並將手機領回，在異鄉也能感受到如家鄉般的溫暖。

分局長蔡培元表示，警察服務不分國籍，同仁能具有同理心的積極協助外籍人士解決難題，促進了良好的國民外交，同時提醒民眾若拾獲物品，應儘速送交警察機關處理，千萬不可據為己有，以免觸犯侵占刑責。

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