周杰倫、張惠妹把大巨蛋唱到晃？　遠雄：放心！禁得起三天三夜

▲周杰倫終場合體五月天和張惠妹。（圖／聲動音樂、相信音樂提供）

記者袁茵／台北報導

天王周杰倫8日在台北大巨蛋舉辦演唱會，邀請歌后張惠妹唱《三天三夜》，帶領3.8萬人跳起來，結果有觀眾表示「大巨蛋真的在晃」，震度不輸地震；當地的信義區新仁里長吳建德也表示，部分里民反映家中出現有感輕微震動，希望市府重視此事。對此，遠雄巨蛋公司10日說明看台結構與共振影響，強調「放心，大巨蛋禁得起三天三夜。」

針對有民眾擔憂大巨蛋看台結構及共振議題，遠雄巨蛋公司今午說明，周杰倫8日演唱會中，看台區部分歌迷反應感受晃動，由於體育館為鋼結構構造，特性是強度高、韌性佳，剛性較小，而上層看台區為大懸臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計，並在看台下設置支撐用之拉、壓鋼管，另外看台平面上亦增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。

遠雄巨蛋公司提到，看台懸臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分，經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。

遠雄巨蛋公司也提醒歌迷，上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出，「請歌迷放心，大巨蛋禁得起三天三夜，但務必小心注意步伐安全。」

關於演場會音場對周遭環境影響，遠雄巨蛋公司指出，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內有設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。

遠雄巨蛋公司說明，大巨蛋為大型量體、筏基結構，而且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅。其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適。

最後，遠雄巨蛋公司說，觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演場會，並沒有接獲附近居民反映，後續將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。