看完周杰倫演唱會！他在角落發現「1機台」　網愣：都不知有這好康

▲網友發現「很酷的設施」。（圖／網友@sheng131315授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫連續4天在台北大巨蛋舉辦演唱會，吸引眾多歌迷前去。值得一提的是，有網友在演唱會當天，留意到角落放置一個「很酷的設施」，只要掃描票上面的QRcode，就可以補貼捷運的票價。貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。

有網友在Threads上發文表示，他去周杰倫演唱會時，注意到角落有個很酷的設施，搭乘捷運看演唱會，居然會補貼20元，不知道是誰出錢的呢？從他貼出的圖片也可見，牌子上清楚寫著「捷運票價補貼」，下方機台則是台北大巨蛋的捷運票價補貼機，民眾可持票掃描QRcode。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，瀏覽數已破52萬次。不少網友都留言表示，「我有用到，散場問了工作人員才知道一台在男廁那邊」、「這超隱密的，我一直跑去問工作人員」、「還真不知道這台在哪」、「去之前我還跟人家說有補貼，結果到現場直接忘光光」、「真貼心欸，都不知道有這好康」、「興奮過頭就忘了」、「棒球比賽本來就有囉」。

還有網友回應，「大巨蛋規定主辦單位要出的，所以杰倫這場就是杰倫出的」、「杰威爾公司唷」、「杰威爾唷～演唱會前幾天有發消息，為了避免交通堵塞有提倡大家都搭捷運來會補貼$20」。

根據「台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法」，「為促進大眾運輸使用，活動參與人數達3萬人以上時，租用人應負擔捷運票價補貼，金額為每張捷運票補貼新台幣20元（手續費另計）。如主管機關要求調整活動人數計算標準或票價補貼金額時，依調整後之標準計算補貼費用」。