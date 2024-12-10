川普出訪見威廉王子！　驚喊「本人比照片帥」

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）日前前往法國巴黎參加聖母院重新開放典禮，並在場邊會見英國威廉王子（Prince William）。川普在會面中大讚威廉「本人比照片還帥」，同時對國王查爾斯三世（King Charles III）和凱特王妃的癌症病情表示關心。

根據《天空新聞》報導，川普與威廉王子在巴黎聖母院重新開放典禮上相遇，兩人親切握手，川普還輕拍了威廉的肩膀表示友好。兩人在典禮結束後前往英國駐巴黎大使館，進行了一場約40分鐘的私人會談。

▲川普在法國會見威廉王子。（圖／路透）



當川普再次見到威廉時，他與威廉再次握手，並對媒體笑著說，「他本人看起來比照片上還要英俊。」他還盛讚威廉是個值得尊敬的人。

根據《紐約郵報》的報導，川普在會談中表達了對凱特王妃（Kate Middleton）健康的關心，並提到，「威廉說他的妻子正在順利康復，而他的父親查爾斯國王仍在努力對抗病魔。他非常愛他的妻子，也深深敬重他的父親，這讓人十分感動。」

此外，川普還與威廉分享了他與已故英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）之間的美好回憶。威廉對此表示非常感激，整場會談氣氛融洽而愉快；威廉上一次見到川普是在2019年，當時川普正以美國總統身分至英國進行國是訪問。

川普明年1月20日才宣誓就職，目前還是普通公民的他7日抵達法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace），這趟法國行象徵他重返世界舞台，已準備好面對一連串國際危機。