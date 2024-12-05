以為耳中有活蟲！女聽力受損就醫　醫夾出一大坨異物嚇：是狗毛

▲女子耳朵挖出驚人異物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子因為耳朵阻塞影響到聽力前去就醫，結果耳鼻喉科醫生在她耳內發現一大坨異物，讓擔心可能是活蟲的她非常害怕，醫生費了好一番功夫才把異物夾出，沒想到竟然是一坨狗毛。

女子卡拉(Karrah)在TikTok上分享，她因為聽力受到影響前去就醫，檢查結果卻讓她覺得非常丟臉。她表示，「醫生先檢查我聽力沒問題的耳朵，結果挖出一大坨黑色耳垢，看起來超噁，同時又覺得滿酷的」。

卡拉心想，聽力正常的耳朵都這樣了，那聽力不正常的耳朵會挖出什麼，正感到害怕時，醫生告訴她這隻耳朵比另外一隻更難清，「真的非常痛，醫生終於挖出來時還驚呼『不可能』，他告訴我我絕對不會相信他挖出了什麼」。

醫生把挖出物拿給卡拉看，她看了以後也覺得傻眼，「我本來以為會是蟲子，一隻該死的蟲子在我耳朵，結果竟然是一大坨狗毛，緊緊黏在耳內，看起來就好像有人故意把這一坨毛塞進我耳朵一樣，內心超級想死」。

卡拉的故事曝光後獲得510多萬點閱，許多網友留言，「所以你有養狗嗎？讓我看看狗狗」、「天啊，我家中養了3隻哈士奇，新的恐懼解鎖了」、「難怪我常常覺得自己聽不太到，我也有養哈士奇」、「我在耳鼻喉科工作，從病人耳中清出過各種奇怪的東西，蟑螂、石頭、小棍棒，也有遇過2個狗毛的案例」。