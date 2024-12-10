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社會 社會焦點 保障人權

婦違規過馬路遭撞「12秒後被救護車輾斃」　司機肇逃1原因獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）2021年12月間違規穿越馬路，遭重機騎士撞倒，一旁民眾見狀立刻揮手示警後方來車，沒想到12秒之後，婦人竟遭民間救護車駕駛阿強（化名）以時速93公里輾過，後來經送醫急救仍宣告不治。高雄高分院日前審理此案，考量到阿強已賠償12萬元與阿鳳的家屬成立調解，最終依過失致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪，判處他有期徒刑1年5個月，緩刑4年。

▲▼救護車。（圖／CFP）

▲阿強駕駛救護車輾到車禍倒地的婦人阿鳳，卻沒有停下來，並立即駕車逃離現場。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿鳳2021年12月間違規穿越高雄市小港區沿海一路，遭重機騎士撞倒受傷，一旁公車站有數十名民眾見狀，立刻奮力揮手，示意後方來車注意，然而，大約12秒之後，阿鳳竟遭民間救護車駕駛阿強以時速約93公里輾過身軀。

警消獲報到場之後，立刻將阿鳳送醫急救，但她因為受到2次重創，導致頭部外傷、胸腹部鈍傷及四肢骨折，造成出血及中樞神經損傷，最終仍在事發當日晚間宣告不治。警方調閱現場監視器錄影畫面追查，並循線逮捕阿強。

阿強辯稱，當時他急著要送病患去救護，以為只是壓到機車零件，沒想到是人躺在那邊，他不知道有撞到人。不過，一審法官仍依過失致人於死罪、犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪，判處阿強有期徒刑1年6個月，緩刑4年；重機騎士則被依過失致人於死罪，判處有期徒刑8個月，緩刑3年。

阿強不滿一審判決結果並提出上訴。高雄高分院二審法官檢視現有證據之後，認為阿強當時雖然急著載病患轉診接受治療，但還是要顧及其他用路人的安全，他在本案中仍應該負起注意義務之責。

法官表示，考量到阿鳳違規過馬路也有過失，而阿強已在審理期間坦承犯行，並賠償12萬元與阿鳳的家屬成立調解，最終依過失致人於死罪判處他有期徒刑7個月，另依駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸罪判處有期徒刑1年1個月，合併應執行有期徒刑1年5個月，緩刑4年，全案仍可上訴。

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