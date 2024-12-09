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獨／母女雙屍起底毒舌警！「耿直」屢遭投訴　警政署急令同理心

▲▼內湖母女疑遭投資詐騙輕生，兒子（藍衣）現身相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）
▲內湖母女疑遭投資詐騙輕生，兒子（藍衣）現身相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖8日13時發生一起母女在家輕生雙屍命案；轄區警方介入調查後釐清開早餐店的甯女和任職會計師的女兒曾女因誤信投資詐團話術，不僅被騙光儲蓄多年的勞動所得，連房產都拿去貸二胎抵押、可能連房屋都會被二胎業者法拍清償債務，母女當天在母親屋內身亡，並留下遺書囑咐後事，內容提到6日報案時，曾向警員透露自己母女身心俱疲想要尋短、遭接案的劉姓警員嘲諷「你怎麼還活著？」2天後母女被發現陳屍住處，檢察官將追訴劉員是否涉及教唆自殺罪嫌。

據了解，劉姓警員是特考班畢業，從2016年到內湖分局服務、工作年資約7年多，均在派出所負責受理民眾報案和警員日常勤務，工作表現平平，但因劉員講話溝通較為「耿直」經常被報案、陳情民眾投訴檢舉認為「服務態度不佳」，事發後遭內湖分局懲處一大過並調任警備隊，內湖分局強調會加強該員為民服務態度考核，避免類似情況再度發生。

對此內湖警分局副分局長呂政國發布聲明澄清：「劉員語氣和溝通態度確實造成誤會」分局調查、被害人甯女曾詢問劉員「錢可以追回來嗎」劉員回覆「機會不大！」但分局強調：劉員絕對沒有要被害人「去死一死」，嚴正強調警員絕對沒有提到「死」字。

▲▼台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）
▲台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

但雙屍命案調查過程對照分局說法產生兩個疑點，第一是調查雙屍命案過程，發現曾女手機的備忘錄內留下尋短遺書抱怨：「警員叫我們去死」、第二則是士林地檢署證實劉員不當言行可能涉犯教唆自殺罪嫌，將開案進行調查以維護被害人權益。

警界盛傳：劉員當下以嘲諷被害人不認識詐騙集團手法語氣，並在被害人透露尋短念頭後反問「你怎麼還活著？」就算警員本身沒有要被害人去死的念頭，也無意讓了無生趣、求助無門的被害人斷絕活下去的勇氣，對此。警政署已通令全台各地警察機關，加強要求警員受理報案需注意被害民眾情緒及同理心態度，避免類似狀況再度發生。

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