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諷詐騙被害人「怎不去死」　檢察官罕見用這法條約談毒舌警

▲▼台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北內湖雙屍，2女輕生陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市內湖區8日下午驚傳雙屍命案，被害人甯女及女兒曾女疑因遭遇投資詐騙集團騙光1200萬家產、連房屋權狀也遭詐團設局抵押，甯女12月4日曾到轄區內湖分局港墘所報案求助，劉姓警員6日利用所內警用電話通知甯女約定時間，在接受警詢過程中，劉員居然嘲笑對方「詐騙新聞這麼多」、「你怎麼還活著、你怎麼還不去死一死」等不當言語，可能因此導致家產被詐團騙光的甯家母女尋短。

▲▼內湖母女雙屍。（圖／記者黃彥傑攝）

內湖分局火速8日召開考紀人評會，懲處言行不當劉姓警員一大過並調整職務駐地，並報請士林地檢署檢察官進行調查；據了解，由於甯女被騙光家產後曾求助警方協助，身心狀態不穩定的她卻在報警求助過程遭受劉員二度傷害，被害人尋短時留下遺書抱怨「連警察也叫我去死」。

據傳分局高層對劉員離譜、毫無同理心言行感到相當憤怒，所幸分局警所的對外通話都有錄音保存、加上被害人遺書指控，這才讓劉員嘲諷被害人惡行曝光，據傳士林地檢署將罕見引用刑法275條「幫助他人自殺罪」嫌疑約談劉員到案，該法條規定「他人起意自殺，對其自殺行為加以助力、或促成其自殺為構成要件」，這起警員毫不體恤詐騙被害人的醜聞，在政府誓言戮力打詐的口號下看來格外諷刺。

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