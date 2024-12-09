內湖母女遭詐千萬還被諷「怎不去死」　士檢將嚴查詐團+毒舌警

▲法醫（右）及邱獻民檢察官（右二）9日下午抵達殯儀館相驗。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

北市內湖區8日發生母女雙屍命案！55歲母親與28歲女兒疑遭投資詐騙，不僅投入全部積蓄，還拿房子抵押借款170萬元，1200萬元辛苦錢全被騙光。甯姓母親報警後，卻遭承辦劉姓員警嘲諷，甚至嗆他「妳怎麼還沒死」，導致母女最終走上絕路。對此，士林地檢署今發聲明表示，外勤檢察官將積極展開後續調查，深入追查母女受騙案的真相，並同步釐清員警是否涉言語不當行為，全力追究相關責任。

警方調查，55歲甯女6、7月間在臉書看到假冒成知名投資理財網紅「柴鼠兄弟」的廣告頁面，並加入LINE群組，並邀擔任會計師的28歲曾姓女兒加入投資，2人甚至還將房屋抵押借款，先後投入1200萬元積蓄；直到甯女遭詐團封鎖，母女倆這才驚覺受騙。

事後甯女到派出所報案，怎料承辦的劉姓員警竟在電話中以戲謔的口吻問被害人，「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」、「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」、「妳怎麼不去死一死？」，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲內湖母女誤信詐騙集團，投下1200萬血本無歸，崩潰輕生亡。（圖／記者黃彥傑攝）



士林地檢署表示，檢察官除依法進行相驗，釐清死因外，對於外界指稱死者2人生前曾遭詐騙一事，將一併深入追查，儘速究明事實，若有查得任何個人或團體涉及詐欺等犯罪情事，將溯源查辦，絕不寬貸。

另有關內湖分局港墘派出所某劉姓員警受理詐騙報案後，在製作筆錄過程涉及言詞不當一事，與本案有無關連，後續也將由承辦檢察官一併瞭解警方查處情形，依法處理。

士林地檢署將盡力協助及關懷死者家屬，並全力調查本案，務求早日水落石出。據悉，本案後續將由負責相驗的檢察官邱獻民偵辦，邱獻民2022年從檢事官破格跳升檢察官，先前SBL假球案也是由他偵查起訴。

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