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北市議員批毒舌警害母女走上絕路　要求警公布對話錄音檔

▲市議員陳宥丞質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲市議員陳宥丞質詢畫面。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導

北市內湖8日下午驚傳母女2人因遭詐團騙走1200萬元、連房產都被設定貸二胎抵押，母女報案後透露尋短念頭、卻遭受理警員嘲諷「你怎麼還活著」；民眾黨台北市議員陳宥丞9日傍晚憤怒po文批評：警方理應是人民保母，也在第一線最清楚百姓的痛苦，原應發揮同理心盡力幫助百姓，這名警卻讓已站在人生十字路口的母女二人走上絕路，呼籲內湖警方公布被害人與警察對話錄音檔，並提交調查報告，還給被害人一個公道。

陳宥丞表示：詐騙在台灣一直以來令人深惡痛絕，百姓無處可逃，據打詐儀表板資料，今年9月全台受理詐騙案數為661件，財損數為4億1513萬元。百姓對政府打詐不力已非常無奈，善良百姓成為債騙集團的俎上之肉，從投資、網拍買賣到演唱會門票無所不騙。

他自身服務過民眾詐騙受害案例，被害人有些恐慌症看心理醫生，有人全家被迫賣房成為低收入戶，還有被地下錢莊討債到失去工作，也有不小心走上絕路的案例。

陳宥丞指出，警方理應是人民保母，也在第一線最清楚百姓的痛苦，原應發揮同理心盡力幫助百姓，這名警卻讓已站在人生十字路口的母女二人走上絕路，不論是否真有媒體報導之離譜行徑，內湖分局與我們辦公室的回應及對外新聞稿都明確看出，該員警確實有通話過程言詞不當缺乏同理心等情況。

陳宥丞將全力協助家屬辦理後事，並協助社會資源導入。他並要求內湖警分局一周內提供調查報告，並要求警方保留母女報案錄音檔以及派出所駐地監視器，交給第三單位公正調查。此外，市警局要檢討受理報案流程並提出精進作為。

陳宥丞指出，警員對受害者的冷漠，可能遠比被詐騙更痛，市府對警局受理報案SOP，應該痛定思痛、亡羊補牢，固然大多數的台北市員警仍非常認真且努力，不應被汙名化或打擊士氣，他將積極要求基層警察受理民眾報案等相關服務的處置訓練，讓遇到困難的民眾都能有基本的尊重與重視，而非冷漠與傷害。

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