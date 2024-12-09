點亮道路光明燈！花蓮溫情姐妹會認養67盞路燈　照亮回家的路

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮溫情姐妹會成員號召志同道合的親朋好友共同捐贈6萬7千元，認養花蓮市今年度路燈67盞。花蓮市長魏嘉彥在市公所頒贈感謝狀，感謝愛心贊助，並鼓勵各界加入點燈的行列，集合眾人之力照亮花蓮市的大街小巷，點亮平安回家的路。

溫情姊妹會成員日前到花蓮市公所辦理認養路燈，這也是溫情姊妹會連續4年響應市公所的路燈認養活動。前祕書長鍾文欽、也是姐妹會的召集人，他表示，每年會員都很踴躍地參與路燈認養活動，也會號召許多的好朋友，一起來為社會公益盡一份心力。希望這份愛心，能提升民眾及用路人的安全，往後將持續鼓勵好朋友支持這項活動，幫助市政推展並減輕市庫負擔。

魏嘉彥謝謝溫情姐妹會奉獻愛心照亮別人，溫暖社區每個角落，盼藉此拋磚引玉，讓更多鄉親也加入認養行列，共同照亮花蓮市各個角落，減少意外事故的發生，同時讓市公所的經費更有餘裕地投入其他公共建設。



花蓮市路燈有8900盞，路燈電費及管養費每年逾2500萬元，造成市庫沉重的財政負擔。花蓮市公所自2017年開辦路燈認養活動，以1盞1千元，1年1期，開放讓民眾及企業認養，獲個人、社團、公司行號熱情響應，魏嘉彥衷心感謝各界對於市政的支持。

114年度的路燈認養活動已開跑，魏嘉彥邀請有意願者加入1千元認養行列，全市路燈皆可認養。

可撥打03-8322141轉分機171洽詢陳小姐，或親至花蓮市公所財政課，一起點亮花蓮市的燈火。