2024台南聖誕燈節新營燈區點亮　黃偉哲預告南瀛演唱會有超級大卡司

▲「2024台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」正式點燈，由市長黃偉哲主持點燈儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕腳步將近，29日晚間「2024台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」正式點燈，由市長黃偉哲主持點燈儀式，偕同天主教台南教區黃敏正主教、議員王宣貿、沈家鳳等貴賓一起點亮聖誕樹齊獻祝福，與市民朋友歡慶即將到來的聖誕佳節。

市長黃偉哲表示，精彩台南400活動到年底仍不間斷，12月適逢耶誕節及跨年，市府每年皆用心規劃台南聖誕燈節與跨年系列優質活動，不僅吸引觀光客也帶動觀光經濟。黃偉哲更透露，12月28日於南瀛綠都心公園舉辦的演唱會將盛大舉辦，屆時將邀請超級大卡司蒞臨，歡迎大家呼朋引伴一起來台南共度聖誕跨年佳節。

觀旅局局長林國華表示，今年台南主題聖誕樹以「未來．新希望」為核心主題，新營燈區聖誕樹設計致敬新營曾經產糖的歷史，將糖晶體及象徵祝福和希望的元素融合，堆疊幸福和盼望，期待透過本棵聖誕樹在台南400的重要時刻向過去致敬、展望新希望未來，持續擴散傳遞更多的祝福。此外，為增加溪北地區打卡觀光亮點，除了新營文化中心燈區主題聖誕樹與綠川廊道沿岸的燈飾，觀旅局也於新營火車站圓環及站前鐵道地景園區入口廣場等地，打造聖誕馬槽等燈飾布置，讓市民朋友及來訪的遊客感受不一樣的新營市容。

觀旅局指出，2024台南聖誕燈節系列活動有伯利恆社福基金會、蘆葦啟智中心、瑞復益智中心、德蘭啟智中心、美善社福基金會慈善義賣，吸引民眾發揮愛心選購聖誕小禮；現場也有晚會表演由天主教台南教區邀請黎明中學、德蘭啟智中心、伯利恆佳里幼兒園、聖三幼兒園、新營樂仁幼兒園帶來精彩歌舞演出。眾所期待的重頭戲「聖誕樹亮燈儀式」，在眾人齊心倒數中，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道，現場圍繞著聖誕佳節的溫馨氛圍與滿滿的平安祝福。

觀旅局表示，12月聖誕至跨年期間，從溪北到溪南將點亮整個台南市，打造多處夜間休憩的場域，歡迎大家邀請親朋好友一同到各個美拍景點感受聖誕歡樂的氛圍，並留下最美好的節日回憶！接下來運河河樂燈區將於下周日(12/8)點燈，當日除精彩敬拜詩歌舞蹈表演及神聖點燈晚會儀式，也將結合園遊會闖關遊戲活動及聖誕好禮節慶選物市集攤位及胖卡美食餐車，讓大小朋友都能好吃好玩歡度周末聖誕假期。

觀旅局進一步表示，為推廣「台南400」盛事及文化古都形象，今年特別同步辦理「踩街藝術嘉年華 來台南踩街Chill」活動，邀請日本及台灣優秀表演團隊參與，融合多元文化展現豐富的視覺與文化饗宴，讓整個河樂廣場熱鬧非凡。12/21週日也將在新營文化中心舉辦「聖誕星願園遊市集&報佳音晚會」，12/23、24在南瀛綠都心還有新營甜蜜節活動，整個12月都將充滿節慶熱鬧氛圍。

觀旅局也強力推薦，時值冬季正好是到關子嶺泡泥漿溫泉的好時節，同時可以一同品嚐美味桶仔雞、青皮椪柑、柳丁及享譽國際的東山咖啡和滋補桂圓。民眾可至觀旅局官網《台南旅遊》以及交通局《運轉台南好交通》粉絲團查詢更多台南旅遊景點、活動及交通資訊。歡迎全國朋友12月來台南賞遊，吃好玩好歡度難忘的聖誕跨年佳節。