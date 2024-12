敘利亞人民「攻佔總統府」！搬光家具藝術品　試開豪車嗨翻

▲民眾紛紛闖入敘利亞總統府,狂搬昂貴家具與藝術品。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)8日被反抗軍推翻,結束長年的威權統治。與此同時,人民紛紛湧入總統府「新沙阿布宮」(New Shaab Palace),把裡面各種家具、寢具、藝術品等昂貴物品洗劫一空,甚至開心地駕駛豪車兜圈。

太陽報、天空新聞等外媒報導,「新沙阿布宮」位於大馬士革西部山區,內部裝飾富麗堂皇,包括按摩浴缸、大理石地板、昂貴的原木家具與油畫等,可見阿塞德在發動戰爭,讓人民陷入水深火熱之際,依然坐擁巨額財富。

▲民眾在敘利亞總統府大廳拍照留念。(圖/達志影像/美聯社)



社群媒體流傳畫面顯示,敘利亞民眾攜家帶眷,進入「新沙阿布宮」洗劫,有人忙著搬走家具與藝術品,有人仔細挑選餐具與寢具,有人在華麗擺設前方合影留念,甚至自備自拍棒。

Russia's decade long effort to prop up Syrian dictator Assad has failed, with rebels in full control after only one week fighting.



Inside Assad's presidential palace, Damascus. pic.twitter.com/wHVqtezBfq