敘利亞人民「攻佔總統府」！搬光家具藝術品　試開豪車嗨翻

▲民眾紛紛闖入敘利亞總統府，狂搬昂貴家具與藝術品。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）8日被反抗軍推翻，結束長年的威權統治。與此同時，人民紛紛湧入總統府「新沙阿布宮」（New Shaab Palace），把裡面各種家具、寢具、藝術品等昂貴物品洗劫一空，甚至開心地駕駛豪車兜圈。

太陽報、天空新聞等外媒報導，「新沙阿布宮」位於大馬士革西部山區，內部裝飾富麗堂皇，包括按摩浴缸、大理石地板、昂貴的原木家具與油畫等，可見阿塞德在發動戰爭，讓人民陷入水深火熱之際，依然坐擁巨額財富。

▲民眾在敘利亞總統府大廳拍照留念。（圖／達志影像／美聯社）



社群媒體流傳畫面顯示，敘利亞民眾攜家帶眷，進入「新沙阿布宮」洗劫，有人忙著搬走家具與藝術品，有人仔細挑選餐具與寢具，有人在華麗擺設前方合影留念，甚至自備自拍棒。

Russia's decade long effort to prop up Syrian dictator Assad has failed, with rebels in full control after only one week fighting.



Inside Assad's presidential palace, Damascus. pic.twitter.com/wHVqtezBfq — KyivPost (@KyivPost) December 8, 2024

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Syrian rebels have breached into President Assad’s palace. @N12News pic.twitter.com/k7qkGGLc9B — Open Source Intel (@Osint613) December 1, 2024

人們也進入總統府旁邊另一棟建物，這裡疑似是阿塞德的私人車庫，停放數十輛高級汽車，包括賓士、BMW、勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利等。背景還可以聽見民眾震驚地說，「我們住在杜拜嗎？」

JUST IN



The Syrian rebels have finally found Assad’s garage with dozens of luxury vehicles pic.twitter.com/piiXSfN3aT — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024

敘利亞反抗軍11月底發起攻勢後，一路勢如破竹、閃電推進，並於8日進入首都大馬士革。阿塞德家族在當地鐵腕統治50年，在首都被攻陷之際，他與家人已經搭機出逃，並且平安抵達莫斯科，獲得俄羅斯的政治庇護。