阿塞德是誰？從醫師變殘暴統治者　家族鐵腕統治敘利亞逾50年

▲阿塞德每7年就會以壓倒性多數再次當選，最近一次是在2021年。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）放棄職位逃往莫斯科尋求庇護，也讓阿塞德家族在掌權統治50多年之後畫下句點。CNN指出，其實阿塞德可說是鐵腕領導人，以對敘利亞殘暴統治文明，如今隨著阿塞德出逃，這也標誌著具有重要戰略意義的敘利亞正在發生驚人權力重組。

阿塞德上台 從醫師轉變成殘暴統治者

阿塞德1965年在首都大馬士革出生，在敘利亞習醫之後前往英國進修，原本想成為一名眼科醫師，但這一切在哥哥1994年車禍過世之後出現變化，他的父親、已故總統哈菲茲（Hafez al-Assad）希望他能夠接任敘利亞領導人，因此他以溫和形象返國後，學習軍事科學，接著被推舉為敘軍上校，踏上繼承權力這條路。

▲阿塞德2000年6月20日出席阿拉伯復興社會黨會議上，幾乎肯定將接替已故父親哈菲茲成為國家領導人。（圖／達志影像／美聯社）

哈菲茲過世之後，敘利亞只用短短數小時修憲把總統資格年齡從40歲降至34歲，讓當時34歲的阿塞德登上總統大位。原本外界期待擁有溫和形象的阿塞德能夠為敘利亞帶來新氣象，成為一名改革者，但阿塞德上任後迅速維持與哈瑪斯、真主黨等激進組織之間的關係，更在2011年暴力鎮壓親民主示威抗議浪潮，點燃內戰導火線。

▲阿塞德2000年出席父親哈菲茲追悼會，時任黎巴嫩總統拉胡德（Emil lahoud，左）也在場。（圖／達志影像／美聯社）

血腥暴力鎮壓民主和平示威 引爆內戰

阿拉伯之春（Arab Spring）在敘利亞掀起大規模民主示威，阿塞德政權拒絕屈服，選擇對和平示威發動血腥暴力鎮壓，光是初期就殺害、監禁數千人，引爆內戰。在此之際，當時部分敘軍叛逃者、小型民兵組織組成武裝反對派。

▲▼ 敘利亞內戰持續13年，至今超過50萬人喪命，數百萬人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

內戰13年期間，阿塞德政權無情打壓反對派，讓敘利亞飽受內戰摧殘，成為極端組織ISIS溫床，出現國際代理人戰爭、難民危機，至今超過50萬人喪命，數百萬人流離失所。

阿塞德軍隊被控在內戰期間嚴重侵犯人權，殘酷攻擊平民，包括使用化學武器。在內戰爆發初期，美國、土耳其、約旦、歐盟均呼籲阿塞德下台，但由於阿塞德政權取得俄羅斯與伊朗的支持，多年來仍舊牢牢掌握權力。

阿塞德逃俄羅斯 逾50年家族統治結束

歷經多年軍事衝突，反抗軍12月攻入首都大馬士革，宣布阿塞德政權垮台，終結阿塞德家族50多年來的統治，許多民眾上街慶祝，還有人進入阿塞德住處搜刮財物。

阿塞德起初行蹤不明，隨後俄羅斯宣布阿塞德抵達莫斯科尋求庇護。阿塞德統治敘利亞24年，比父親少5年。

▼反抗軍攻入首都大馬士革之際，阿塞德一度行蹤成謎。（圖／路透）