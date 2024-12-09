敘利亞總統垮台「普丁慘了」！2軍事設施陷危機　美國恐被迫介入

▲敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與俄羅斯總統普丁。隨著敘利亞政權垮台，俄羅斯在敘利亞沿岸設置的軍事設施也陷入危機。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

敘利亞阿塞德政權因反抗軍伊斯蘭主義武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）垮台，目前總統阿塞德也已經逃離首都大馬士革，作為阿塞德背後支援者的俄羅斯與伊朗則面臨威脅。儘管美國總統當選人川普曾強調，不會介入敘利亞危機，然而一旦衝突繼續升溫，美國可能不得不出手，屆時普丁恐怕也難以置身事外。

根據《天空新聞網》報導，阿塞德政權的閃電式瓦解，顯示出即使是最殘暴的獨裁政權，在面臨壓力時也可能不堪一擊。隨著敘利亞權力真空，當地陷入巨大的安全風險，而當街頭的反抗軍狂熱消失後，敘利亞的未來主導權也將轉移到「沙姆解放組織」身上。

沙姆解放組織過去曾與蓋達組織有所聯繫，因此被包括英國在內的多個西方國家視為恐怖組織。不過沙姆解放組織近期試圖與過去的極端主義形象切割，並強調對少數族群的包容性。

儘管如此，沙姆解放組織的領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）仍然面臨巨大挑戰，因為他必須團結在13年內戰中不斷分裂的敘利亞社會。

阿塞德家族統治敘利亞近60年，長期以暴力壓迫人民，包括在2011年內亂初期使用化學武器攻擊平民。儘管沙姆解放組織想要改變，但是敘利亞作為遜尼派激進主義的溫床，新政府如何在改革同時，排除恐怖主義的威脅，也是一大難題。

敘利亞目前權力真空，極有可能被伊斯蘭國（IS）與蓋達組織利用。伊斯蘭國在內戰初期曾控制敘利亞與伊拉克的大部分地區，若無法有效填補權力空白，這些勢力恐將捲土重來。

▲敘利亞阿塞德政權垮台，使得中東地區與全球局勢出現重大變化。（圖／路透）



不僅如此，俄羅斯與伊朗作為阿塞德政權的境外支持者，隨著阿塞德垮台，他們也將面臨嚴峻挑戰。俄羅斯總統普丁原本成功撐起盟友的政權，如今卻因此陷於危機之中。俄羅斯在敘利亞地中海沿岸設有兩大軍事設施，包括塔爾圖斯海軍基地與拉塔基亞省的赫梅明空軍基地。如果無法迅速與執政的新勢力達成協議，這些設施可能面臨威脅。然而，俄羅斯先前曾經支持阿塞德政府的軍隊暴力行為，因此協商恐怕很難順利進行。

對伊朗而言，敘利亞局勢的轉變所帶來的影響更大。伊朗革命衛隊（IRGC）與其支持的黎巴嫩真主黨部隊，長期為阿塞德政權提供支援，並利用敘利亞作為武器走私的樞紐。敘利亞的瓦解將對伊朗建立的區域核心影響力帶來重大打擊。

其他地區勢力也在重新評估對敘利亞的策略，其中土耳其的動向備受關注。作為敘利亞的鄰國，土耳其政府長期反對阿塞德政權，並支持多個反抗組織。隨著阿塞德政權的倒台，土耳其可能成為敘利亞新領導層的重要盟友，並在重建國家與穩定地區局勢方面發揮關鍵作用。

美國總統當選人川普曾明確表示，華府在敘利亞危機中不會扮演任何角色。但是如果局勢持續惡化，導致流血衝突升級，川普可能別無選擇，必須重新考慮是否介入。因此敘利亞的政局改變不只對國內帶來影響，更將重塑整個中東地區與國際的權力佈局。