　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞總統垮台「普丁慘了」！2軍事設施陷危機　美國恐被迫介入

▲▼ 敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與俄羅斯總統普丁。隨著敘利亞政權垮台，俄羅斯在敘利亞沿岸設置的軍事設施也陷入危機。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

敘利亞阿塞德政權因反抗軍伊斯蘭主義武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）垮台，目前總統阿塞德也已經逃離首都大馬士革，作為阿塞德背後支援者的俄羅斯與伊朗則面臨威脅。儘管美國總統當選人川普曾強調，不會介入敘利亞危機，然而一旦衝突繼續升溫，美國可能不得不出手，屆時普丁恐怕也難以置身事外。

根據《天空新聞網》報導，阿塞德政權的閃電式瓦解，顯示出即使是最殘暴的獨裁政權，在面臨壓力時也可能不堪一擊。隨著敘利亞權力真空，當地陷入巨大的安全風險，而當街頭的反抗軍狂熱消失後，敘利亞的未來主導權也將轉移到「沙姆解放組織」身上。

沙姆解放組織過去曾與蓋達組織有所聯繫，因此被包括英國在內的多個西方國家視為恐怖組織。不過沙姆解放組織近期試圖與過去的極端主義形象切割，並強調對少數族群的包容性。

儘管如此，沙姆解放組織的領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）仍然面臨巨大挑戰，因為他必須團結在13年內戰中不斷分裂的敘利亞社會。

阿塞德家族統治敘利亞近60年，長期以暴力壓迫人民，包括在2011年內亂初期使用化學武器攻擊平民。儘管沙姆解放組織想要改變，但是敘利亞作為遜尼派激進主義的溫床，新政府如何在改革同時，排除恐怖主義的威脅，也是一大難題。

敘利亞目前權力真空，極有可能被伊斯蘭國（IS）與蓋達組織利用。伊斯蘭國在內戰初期曾控制敘利亞與伊拉克的大部分地區，若無法有效填補權力空白，這些勢力恐將捲土重來。

▲▼ 敘利亞總統阿塞德政權垮台，首都大馬士革民眾慶祝。（圖／路透）

▲敘利亞阿塞德政權垮台，使得中東地區與全球局勢出現重大變化。（圖／路透）

不僅如此，俄羅斯與伊朗作為阿塞德政權的境外支持者，隨著阿塞德垮台，他們也將面臨嚴峻挑戰。俄羅斯總統普丁原本成功撐起盟友的政權，如今卻因此陷於危機之中。俄羅斯在敘利亞地中海沿岸設有兩大軍事設施，包括塔爾圖斯海軍基地與拉塔基亞省的赫梅明空軍基地。如果無法迅速與執政的新勢力達成協議，這些設施可能面臨威脅。然而，俄羅斯先前曾經支持阿塞德政府的軍隊暴力行為，因此協商恐怕很難順利進行。

對伊朗而言，敘利亞局勢的轉變所帶來的影響更大。伊朗革命衛隊（IRGC）與其支持的黎巴嫩真主黨部隊，長期為阿塞德政權提供支援，並利用敘利亞作為武器走私的樞紐。敘利亞的瓦解將對伊朗建立的區域核心影響力帶來重大打擊。

其他地區勢力也在重新評估對敘利亞的策略，其中土耳其的動向備受關注。作為敘利亞的鄰國，土耳其政府長期反對阿塞德政權，並支持多個反抗組織。隨著阿塞德政權的倒台，土耳其可能成為敘利亞新領導層的重要盟友，並在重建國家與穩定地區局勢方面發揮關鍵作用。

美國總統當選人川普曾明確表示，華府在敘利亞危機中不會扮演任何角色。但是如果局勢持續惡化，導致流血衝突升級，川普可能別無選擇，必須重新考慮是否介入。因此敘利亞的政局改變不只對國內帶來影響，更將重塑整個中東地區與國際的權力佈局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小孩狂罵「X你X」全場愣住！　高鐵淋水媽：一定加強教育
阿妹沒準備就被cue！　全場跪了：不愧妹神
快訊／高雄槍響！　男陳屍住處
周杰倫唱完「要睡了還在嗨」　自嘲：我到底跟阿信講這幹嘛
高鐵女被潑水　前美女列車長指「1點怪怪的」：工作14年直覺
快訊／女醫美「電波拉皮」亡　診所最新聲明
獨／高雄21歲正妹回家了！　男閨蜜仍失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

敘利亞政府為何垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？　關鍵問答一覽

敘利亞總統垮台「普丁慘了」！2軍事設施陷危機　美國恐被迫介入

全球最老新人！100歲翁娶102歲老婦創金氏紀錄　交往9年超甜蜜

戒嚴「破窗」強闖國會！韓特戰部隊隊長出面道歉：遭國防部長利用

美阿拉斯加州狂晃！　單日連3起「規模6.1以上」強震

美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡　究責阿塞德政府暴行

快訊／下一步是「逮捕尹錫悅」？　韓警察廳鬆口了

快訊／唆使戒嚴核心官員！南韓行安部長李祥敏遭警「限制出境」

敘利亞人民「攻佔總統府」！搬光家具藝術品　試開豪車嗨翻

敘利亞阿塞德垮台！　路透：伊朗、俄羅斯在中東「影響力消散」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

敘利亞政府為何垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？　關鍵問答一覽

敘利亞總統垮台「普丁慘了」！2軍事設施陷危機　美國恐被迫介入

全球最老新人！100歲翁娶102歲老婦創金氏紀錄　交往9年超甜蜜

戒嚴「破窗」強闖國會！韓特戰部隊隊長出面道歉：遭國防部長利用

美阿拉斯加州狂晃！　單日連3起「規模6.1以上」強震

美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡　究責阿塞德政府暴行

快訊／下一步是「逮捕尹錫悅」？　韓警察廳鬆口了

快訊／唆使戒嚴核心官員！南韓行安部長李祥敏遭警「限制出境」

敘利亞人民「攻佔總統府」！搬光家具藝術品　試開豪車嗨翻

敘利亞阿塞德垮台！　路透：伊朗、俄羅斯在中東「影響力消散」

列車晃動才潑到小孩！目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

電影《鬼滅之刃無限城篇》決戰現場曝光！網：上映前一直看掉下去

恐怖房客深夜狂打70通電話　質問房東：為何我房間有蚊子！

特寵業評鑑出爐！花蓮33合法業者7家獲評優等　縣府貼紅榜祝賀

雙側輸卵管都塞！彰化28歲女請示神明...試管拚3胞胎全中

一銀攜手兆基管理顧問　提供高齡者不動產保全

女打電波拉皮亡！黃揚明起底光澤診所　負責人是超思蛋弊案被告

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣住！高鐵淋水媽：一定加強教育

兩岸企業家峰會登場　王滬寧喊：壯大中華民族經濟

敘利亞政府為何垮台？哪些外國勢力涉入13年內戰？　關鍵問答一覽

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

俄外交部宣布：敘利亞總統放棄職位

敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防趁虛入侵

正妹海邊做瑜珈　遭巨浪捲入海滅頂亡

敘利亞總統逃亡莫斯科　俄羅斯將庇護

梅毒陽性誤通知沒毒　保健所急尋女子

美媒：川普將禁赴美生育旅遊

敘利亞政權垮台！　川普：俄羅斯已沒有興趣保護阿薩德

敘利亞人民「攻佔總統府」洗劫嗨翻

川普：美國「絕對」有可能退出北約

阿塞德政權垮台　以軍占雙方緩衝區

即／下一步是「逮捕尹錫悅」？韓警察廳鬆口

性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光

敘利亞阿薩德政權垮台震盪中東　全球反應一次看

更多熱門

相關新聞

美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡

美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日表示，在反抗軍接管之後，美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡給一個負責任的政府，並且支持國際社會對阿塞德政權的暴行究責。

敘利亞人民「攻佔總統府」洗劫嗨翻

敘利亞人民「攻佔總統府」洗劫嗨翻

敘利亞政變！路透：俄羅斯在中東影響力跨台

敘利亞政變！路透：俄羅斯在中東影響力跨台

敘利亞政權變天　美國憂：反叛軍與伊斯蘭國仍有「強力連結」

敘利亞政權變天　美國憂：反叛軍與伊斯蘭國仍有「強力連結」

敘利亞政權垮台！　川普：俄羅斯已沒有興趣保護阿薩德

敘利亞政權垮台！　川普：俄羅斯已沒有興趣保護阿薩德

關鍵字：

敘利亞政權垮台沙姆解放組織國際局勢中東

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！　3原因停播

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市

鍾明軒凌晨發聲：沒收任何單位的邀請函

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

阿妹大巨蛋跳〈三天三夜〉太恐怖！看台嚇到不敢動

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面