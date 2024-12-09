敘利亞反抗軍領袖是誰？低調多年一戰成名　昨日叛亂者今日解放者

▲彭博社形容，喬拉尼多年來未獲關注，如今卻領導閃電攻勢，一舉推翻阿塞德政府。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞反抗軍聯盟「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir Al-Sham, HTS）領袖喬拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）多年來並未沒有獲得太多關注，如今卻領導一場驚人的閃電攻勢，2周內奪取首都大馬士革，推翻阿塞德（Bashar al-Assad）獨裁統治，不僅一夕之間從「叛亂者」成為「解放者」，也可望對敘利亞的未來，擁有極大影響力。

阿塞德政權垮台之後，敘利亞民眾歡欣鼓舞，喬拉尼8日也在極具指標性意義的奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque），以本名發表演說。

他說，在阿塞德統治之下，敘利亞「宗派主義盛行」，甚至成為「遂行伊朗人野心」的地方，意指阿塞德與德黑蘭、伊朗代理人真主黨的關係。他形容這次勝利具有歷史性意義，「敘利亞在今天獲得淨化」，強調「這項勝利源自在監獄中長期受苦的人，以及打破枷鎖的聖戰士們。」

▲喬拉尼在奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque）發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

42歲的喬拉尼本名夏拉（Ahmed al-Sharaa），父母都是敘利亞流亡者，但他出生於沙烏地阿拉伯，1980年代晚期才舉家搬回母國。2003年，喬拉尼前往鄰國伊拉克，加入蓋達組織、與美國戰鬥，並在伊拉克一座美國監獄裡待了好幾年。

隨著敘利亞內戰2011年爆發，他在衝突初期返回家鄉，成立蓋達組織分支「努斯拉陣線」（Nusra Front），但於2016年7月宣布脫離蓋達、自立門戶，2017年正式轉型成「沙姆解放組織」，多年來一直試圖與恐怖主義劃清界線，專注於有組織地治理敘利亞，藉此改變形象、獲得國際合法性。

喬拉尼6日接受CNN專訪時也表示，「不要用言語，而要用行動加以判斷。事實不言自明。這些分類主要都是政治方面的，同時也是錯誤的。」

根據聯合國報告，沙姆解放組織長期控制敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）大部分地區，近年在管轄領土上建立政府，收取稅金、提供有限公共服務、向居民發放身分證，但也因為獨裁手段、鎮壓異議人士，在海內外受到批評，並且被西方指定為境外恐怖組織，美國甚至提供1000萬美元，懸賞緝拿喬拉尼的線索。