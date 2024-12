600萬人逃海外！敘利亞人見阿塞德垮台慶祝嗨爆　返國車潮湧現

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞歷經13年內戰摧殘,數百萬名敘利亞人民逃到別的國家生活,如今隨著敘利亞阿塞德政權垮台,現在身在土耳其、黎巴嫩等國的敘利亞人開始踏上歸國之路。依據社群平台X上流傳的影片,許多人扛著行李、拿著大包小包的物品準備返回敘利亞,湧現返國車潮。

▲黎巴嫩境內的馬斯納過境點出現車潮,群眾排隊等著進入敘利亞。(圖/達志影像/美聯社)

▲▼ 黎巴嫩境內的敘利亞難民打包行李,準備返回敘利亞。(圖/達志影像/美聯社)

每日郵報、紐約時報報導,自從敘利亞內戰2011年爆發至今,約有超過600萬名敘利亞人逃至海外,大多數的人前往鄰國黎巴嫩、土耳其、約旦等。在阿塞德政權垮台後,黎巴嫩有數千人湧上敘黎主要邊境口岸的街道大肆慶祝,按下汽車喇叭、燃放煙火,跳上車頂大聲咒罵阿塞德家族,揮舞敘利亞反對派旗幟。如今在敘利亞起義期間所撰寫慶祝阿塞德政權垮台的歌曲已經成為現實。

▲▼ 黎巴嫩街道湧現群眾,慶祝敘利亞阿塞德政權垮台。(圖/路透)

安納杜魯新聞社 (Anadolu Ajansı)影片顯示,黎巴嫩境內有大批群眾群聚歡慶,湧向敘黎邊境的馬斯納過境點(Masna’a),就是要重返敘利亞家園。

「我無法用言語形容現在的感受,快樂,太開心了」,23歲姬塔姆齊哈(Khitam Chiha)塗著敘利亞反對派旗幟的紅、綠、白色眼影上街慶祝。姬塔姆齊哈是在11歲那年從敘利亞逃到黎巴嫩,過去這些年每每經過馬斯納過境點都會感到畏懼,但現在第一次回望故鄉,感受到滿滿希望,計畫等到邊境交通好轉之後,與家人返回大馬士革的家,「父母曾告訴我,大馬士革美得跟天堂一樣」。

姬塔姆齊哈是黎巴嫩境內150萬名敘利亞難民的其中一人,大多數都是在敘利亞內戰期間逃離,現在有好多人渴望重返敘利亞的家園。35歲女子薩拉姆馬赫莉比(Salam Maqhribi)來到黎巴嫩已超過10年,儘管大馬士革的家早在內戰期間被摧毀,但她還是想盡快返國。

另據社群平台X流傳的畫面,土耳其境內的敘利亞人也在慶祝,燃放煙火,也有人拿著行李,準備返回敘利亞,部分地區出現車潮雍塞的狀況。

Hundred of thousands of people are returning home from Turkey.

We have been saying that for 13 years , “ taking down the Syrian regime, is the best way to send the refugees back home” pic.twitter.com/54gYgl6Wr9