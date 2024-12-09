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拔官醫院高層12小時又撤回　爆高市衛生局自打臉

高雄市政府衛生局12小時內發函拔官又撤回，遭批濫用公文系統、有損官箴。

▲高雄市政府衛生局12小時內發函拔官又撤回，遭批濫用公文系統、有損官箴。

圖文／鏡週刊

高雄市衛生局與市立小港醫院爆發拔官衝突！本刊接獲爆料，指衛生局官員因不滿小港醫院副院長馮明珠在臉書留言諷刺，並爆出官員請託掛號及病房等，竟以違反醫德為由，發函經營小港醫院的高雄醫學大學，限期7日內將馮解職，經民代向市府陳情，才在12小時內再度發函撤回拔官的命令，官員不滿遭諷即濫發公文報復，涉公器私用，有損官箴，背後更扯出醫界集團爭奪市立醫院經營權的角力。

10月中旬，高雄市政府一紙公文引起南台灣醫界及政壇議論，衛生局去函高雄醫學大學，要求委託該單位經營的高雄市立小港醫院，7天內解除副院長馮明珠的職務，公文指馮在衛生局官員臉書上的留言，「已構成醫德促進之妨礙」；未料，不到12小時，衛生局又再度去函，撤回前述公文。

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出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

▲出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

「簡直是把公文當作便利貼、個人留言版！」向本刊爆料的吹哨者直批，衛生局半天內二度去函打臉自家公文，不僅在公務機關罕見，相關官員只因一則個人臉書留言，就幼稚到動用公文要求醫院拔官，恐已涉公器私用，大損市府官箴，更讓高市府所屬市立醫院經營權背後的醫界集團角力浮上檯面。

高雄市局衛生10月17日中午12時28分去函小港醫院、高醫大及高醫大董事會，指「馮明珠言行不適任副院長」並要求「文到七日內解除職務」。（讀者提供）

高雄市局衛生10月17日中午12時28分去函小港醫院、高醫大及高醫大董事會，指「馮明珠言行不適任副院長」並要求「文到七日內解除職務」。（讀者提供）

高雄市局衛生10月17日中午12時28分去函小港醫院、高醫大及高醫大董事會，指「馮明珠言行不適任副院長」並要求「文到七日內解除職務」。（讀者提供）

本刊調查，拔官爭議前，小港醫高層與高市衛生局官員早有嫌隙，吹哨者向本刊爆料，指衛生局日前開罰小港醫院，已引發該院高層不滿，隨後，馮明珠更在衛生局科長臉書留言，語帶諷刺的說醫療專業遭「官」踐踏，還加碼爆料科長曾「請託掛號、病房」，可能因此讓對方面子掛不住，一氣之下才由衛生局發函要求該院限期拔官。

馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（翻攝畫面）

▲馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（翻攝畫面）

【小港醫拔官風暴】拔官小港醫院高層12小時又撤回　爆高市衛生局公文自打臉

▲馮明珠在高雄市衛生局科長陳建榮（上圖）的臉書留言諷刺稱遭「踐踏」，還爆料對方曾請託掛號、病房，因而鬧出後續拔官爭議。（讀者提供）

高市府知情官員則告訴本刊，小港醫院是委託民間經營的市立醫院，高市府本就有人事建議權，這次衛生局發函爭議，經議員向市長室反映，並居中協調衛生局及馮明珠，確認是雙方溝通誤解，才撤回解職公文，事後市府高層已叮囑各局處務必審慎公文系統，避免遭外界誤解濫用。


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