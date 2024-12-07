聖誕老公公原來長這樣？3D頭骨重建揭密　真面目1700年後首曝光

圖文／鏡週刊

聖誕節是孩子們最期待的節日之一，而聖誕老人更是這個節日的主角。聖誕老公公的原型可追溯至西元4世紀羅馬帝國晚期，是米拉城的主教聖尼古拉。傳說他曾夜訪貧困人家，將金幣從煙囪投入，幫助少女免於被賣。時至今日，聖誕老人的形象已演變為身穿紅衣白鬚的慈祥老人。但許多人仍好奇這位傳奇人物的真實面貌，透過現代3D技術，專家根據聖尼古拉的頭骨，重現了這位歷史人物的真實面貌，讓世人時隔1700年後得以一窺這位傳奇人物的原貌。

根據外媒《每日鏡報》報導，3D設計師莫賴斯（Cicero Moraes）並未獲取實際頭骨重建，而是利用義大利解剖學教授馬蒂諾（Luigi Martino）50年代收集的資料，透過精密的3D建模技術，將聖尼古拉的頭骨數據轉化為栩栩如生的面容。

▲設計師根據科學數據重建出一張「堅毅溫柔」的面孔，與傳統描述中的聖尼古拉形象相呼應。（圖／翻攝IG＠cogitas3d）

莫賴斯指出，聖尼古拉的頭骨結構獨特，呈現出堅硬且寬闊的特徵。莫賴斯根據這些科學數據，重建出一張「堅毅溫柔」的面孔，與傳統描述中的聖尼古拉形象相呼應。當我們想像他蓄著濃密的鬍鬚時，也與我們熟悉的聖誕老公公形象不謀而合。

受邀參與建模工作的聖人生活專家利拉（Jos Luis Lira）指出，宗教改革後，許多地區對聖尼古拉斯的崇拜逐漸式微。然而，荷蘭仍延續聖尼古拉斯的傳說，並將這個傳說傳播到「新阿姆斯特丹市」（今紐約），並在英國文化的影響下，逐漸轉化為我們熟悉的聖誕老公公形象。

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