　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

南投縣農產運銷公司（圖）的豬隻電宰委外營運，包商1年可賺近2千萬元。

▲南投縣農產運銷公司（圖）的豬隻電宰委外營運，包商1年可賺近2千萬元。

圖文／鏡週刊

一名吳姓女建商，因為從事屠宰業的李維勝夫妻告訴她，若得到南投縣政府豬隻電宰標案，有驚人利潤，每日可淨賺7萬2、每月廿天144萬，一年高達一千七百多萬的獲利，因此成了他們的金主，在李展現了政商關係，證實他是「內定」人選，陸續借款將近七千多萬，哪知道最後被設局，全都打了水漂。

吳姓女建商出示南投縣農產運銷公司的決標紀錄，氣憤地說：「李維勝、何慧育夫妻利用該公司委外經營的豬隻電動屠宰標案，設局騙了我六千多萬元，該公司總經理周義雄卻包庇、護航，我實在無法接受！」

南投縣農產運銷公司總經理周義雄（左）遭控護航包商設局詐財。右為南投縣長兼農產運銷公司董事長許淑華。（翻攝許淑華臉書）

▲南投縣農產運銷公司總經理周義雄（左）遭控護航包商設局詐財。右為南投縣長兼農產運銷公司董事長許淑華。（翻攝許淑華臉書）

本刊調查，南投縣農產運銷公司是南投縣政府唯一的事業單位，董事長由現任南投縣長許淑華兼任，總經理則是前埔里鎮長周義雄，該公司是從肉品市場轉型成立，設有屠宰場與拍賣場，屠宰場有一座大線（豬隻電動屠宰）、二座小線（豬隻人工屠宰）及羊專線（穆斯林專用羊隻屠宰）等，李維勝夫妻原本是承攬小線的屠戶。

吳女告訴本刊，李維勝夫妻2年前透過朋友介紹，陸續向她借款，夫妻倆表示想要標下利潤豐厚的「大線」，必須先投入資金採購設備，她當時資金充裕，於是當了夫妻倆的金主。沒想到去年春節過後，夫妻倆竟然被地下錢莊的人押回彰化老家，拿了一輛中古賓士車抵債，但是連利息都不夠，夫妻倆於是打電話向吳求援，吳帶著200萬元現金，救出這對債臺高築的夫妻，沒想到好心沒好報。

豬隻刺印（黃圈處）跟課稅有關，是政府的重要財源，一般不會外包給民間賺。

▲豬隻刺印（黃圈處）跟課稅有關，是政府的重要財源，一般不會外包給民間賺。

吳女說，她雖然對李維勝夫妻的財務狀況感到驚訝，但之前已陸續借款4500萬元，頭都洗了，加上夫妻倆信誓旦旦，強調「大線」標案已經內定，就是他們的，屆時豐厚的利潤除了償債，還可大賺一筆，所以吳決定賭一把，繼續支助這對夫妻。

李維勝告訴吳女，「大線」電宰豬隻，每隻收費兩百多元，扣掉給農產運銷公司的18到21元規費及各項成本，可淨賺80元，南投縣一天要電宰800至1000隻豬，折衷算日宰900隻豬，獲利就是7萬2千元，每月20天，月收入144萬元，一年淨利高達1728萬元。李並承諾吳，標到大線後，獲利就會拿去給吳抵債。


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】屠戶夫妻設局坑建商6千萬　南投農產總座遭控聯手詐騙
【屠戶夫婦宰金主2】他靠特權承攬縣府大標案　金主入坑遭詐公司也沒了
【屠戶夫婦宰金主3】無良業者一狠招搬走金雞母　她7千萬債權打水漂

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄命案！　男中刀爆血亡
鍾明軒發聲：沒收任何邀請函！「觀眾懂我為人」
女蹲地遭洗頭！高鐵淋水媽還原始末：用魔法打敗她
《娛樂百分百》驚傳月底收攤！收視率不到0.2%…3原因停播
快訊／敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防入侵
快訊／上班快改道！　國1今晨事故
快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄命案！　男中刀爆血亡

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

快訊／台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困　消防急搶救　

快訊／19歲替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

快訊／高雄命案！　男中刀爆血亡

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

陸女「冒用大姊身分」在台定居18年！　法官一原因判無罪

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵淋水媽906字還原始末：只能用魔法打敗她

快訊／台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困　消防急搶救　

快訊／19歲替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

副院長：事情大條了！　「FB留言曝」險遭拔官內幕

李在明痛批韓國執政黨　誓言12月14日「成功彈劾尹錫悅」

敘利亞政權變天　美國憂：反叛軍與伊斯蘭國仍有「強力連結」

快訊／高雄命案！　男中刀爆血亡

川普呼籲烏俄戰爭「立即停火」　點名中國也可以幫忙

夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

拔官醫院高層12小時又撤回　爆高市衛生局自打臉

女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

唐綺陽運勢／天秤「桃花都不合心意」天蠍要處理前任問題！雙子貴人運旺

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

癌末婦要領百萬「圓夢之旅」　行員以為詐騙報警

20歲男起乩被嫌「不專業」　台中宮廟遶境爆衝突

即／19歲替代役城林橋墜河！衣物留橋上

陸女冒用大姊身分在台住18年　獲無罪

台南六甲轎車「墜50公尺山谷」1人受困

內湖「母女雙屍命案」疑遭詐1200萬！　檢警還發現1疑點

竹科男幹走同事下午茶！偷2片雞排下場慘

六合夜市阿北突遭警包圍帶走！真相令人傻眼

女遭救護車輾斃！司機辯「沒辦法停」肇逃下場曝

女子做電波拉皮手術亡　衛福部要查了

更多熱門

相關新聞

女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

李姓夫妻以承攬南投縣政府豬隻電宰業務的獲利為餌，陸續向吳姓女建商借了近7千萬元，最後李無力償債，在農產品運銷公司總經理周義雄見證下，將經營權移轉給吳，沒想到李偷偷變更公司負責人、主動放棄標案，周則火速重新招標，最後由李的友人得標，讓吳失去賺錢的金雞母，借出去的錢等於打了水漂，吳女質疑周與李姓夫妻聯手設局，呼籲司法單位深入調查。

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

聖誕老公公原來長這樣　真面目首次曝光

聖誕老公公原來長這樣　真面目首次曝光

日本氣象主播雪乳見客　姣好身材引熱議

日本氣象主播雪乳見客　姣好身材引熱議

男遊泰性侵女大生　泰警扮變態逮人

男遊泰性侵女大生　泰警扮變態逮人

關鍵字：

鏡週刊周義雄李維勝何慧育

讀者迴響

熱門新聞

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

預售屋解約潮來了！央行打房沒人敢當「接盤俠」

俄外交部宣布：敘利亞總統放棄職位

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

台灣3大熱賣國產休旅車降價搶市

真有人為周杰倫「潛入下水道」？衛工處回應

情侶在一起多久？研究「看1指標」預測4年後會不會分手

前主播薛楷莉考到美國護理師執照

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面