夫妻誘女建商入局　揭驚人利潤

▲南投縣農產運銷公司（圖）的豬隻電宰委外營運，包商1年可賺近2千萬元。



圖文／鏡週刊

一名吳姓女建商，因為從事屠宰業的李維勝夫妻告訴她，若得到南投縣政府豬隻電宰標案，有驚人利潤，每日可淨賺7萬2、每月廿天144萬，一年高達一千七百多萬的獲利，因此成了他們的金主，在李展現了政商關係，證實他是「內定」人選，陸續借款將近七千多萬，哪知道最後被設局，全都打了水漂。

吳姓女建商出示南投縣農產運銷公司的決標紀錄，氣憤地說：「李維勝、何慧育夫妻利用該公司委外經營的豬隻電動屠宰標案，設局騙了我六千多萬元，該公司總經理周義雄卻包庇、護航，我實在無法接受！」

▲南投縣農產運銷公司總經理周義雄（左）遭控護航包商設局詐財。右為南投縣長兼農產運銷公司董事長許淑華。（翻攝許淑華臉書）

本刊調查，南投縣農產運銷公司是南投縣政府唯一的事業單位，董事長由現任南投縣長許淑華兼任，總經理則是前埔里鎮長周義雄，該公司是從肉品市場轉型成立，設有屠宰場與拍賣場，屠宰場有一座大線（豬隻電動屠宰）、二座小線（豬隻人工屠宰）及羊專線（穆斯林專用羊隻屠宰）等，李維勝夫妻原本是承攬小線的屠戶。

吳女告訴本刊，李維勝夫妻2年前透過朋友介紹，陸續向她借款，夫妻倆表示想要標下利潤豐厚的「大線」，必須先投入資金採購設備，她當時資金充裕，於是當了夫妻倆的金主。沒想到去年春節過後，夫妻倆竟然被地下錢莊的人押回彰化老家，拿了一輛中古賓士車抵債，但是連利息都不夠，夫妻倆於是打電話向吳求援，吳帶著200萬元現金，救出這對債臺高築的夫妻，沒想到好心沒好報。

▲豬隻刺印（黃圈處）跟課稅有關，是政府的重要財源，一般不會外包給民間賺。

吳女說，她雖然對李維勝夫妻的財務狀況感到驚訝，但之前已陸續借款4500萬元，頭都洗了，加上夫妻倆信誓旦旦，強調「大線」標案已經內定，就是他們的，屆時豐厚的利潤除了償債，還可大賺一筆，所以吳決定賭一把，繼續支助這對夫妻。

李維勝告訴吳女，「大線」電宰豬隻，每隻收費兩百多元，扣掉給農產運銷公司的18到21元規費及各項成本，可淨賺80元，南投縣一天要電宰800至1000隻豬，折衷算日宰900隻豬，獲利就是7萬2千元，每月20天，月收入144萬元，一年淨利高達1728萬元。李並承諾吳，標到大線後，獲利就會拿去給吳抵債。



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