女建商遭騙6000多萬　控夫妻設局

▲南投縣農產運銷公司總經理周義雄（左）遭控護航包商設局詐財。右為南投縣長兼農產運銷公司董事長許淑華。（翻攝許淑華臉書）



圖文／鏡週刊

李姓夫妻以承攬南投縣政府豬隻電宰業務的獲利為餌，陸續向吳姓女建商借了近7千萬元，最後李無力償債，在農產品運銷公司總經理周義雄見證下，將經營權移轉給吳，沒想到李偷偷變更公司負責人、主動放棄標案，周則火速重新招標，最後由李的友人得標，讓吳失去賺錢的金雞母，借出去的錢等於打了水漂，吳女質疑周與李姓夫妻聯手設局，呼籲司法單位深入調查。

吳姓女建商告訴本刊，肉品市場轉型成立的「南投縣農產運銷公司」設有一座電動豬隻屠宰場（大線）與其他手工屠宰的「小線」，而設局坑殺她的李維勝夫妻，原本是承攬小線的屠戶，兩年前透過朋友介紹，李維勝表示他要標利潤豐厚的「大線」，需要買設備，於是吳女成為他的金主。

▲李維勝（左）與何慧育（右）夫妻涉嫌設局詐騙女建商六千多萬元。（讀者提供）

吳女說，他不曉得這對夫妻財務狀況這麼差，被地下錢莊押走，還是吳拿錢救人，只因為頭已經洗了，陸續借了李四千多萬，加上李維勝信誓旦旦說，他與南投縣農產品運銷公司總經理周義雄關係非常好，「大線」已經內定給他，屆時，豐厚的利潤不但償債不成問題，還可以大賺一筆。

▲吳姓女建商（圖）指控周義雄跟李維勝夫妻勾結，騙了她6千多萬元。

李維勝告訴金主，全縣一天電宰900頭豬，一隻淨利80元，一天賺7萬2、一個月廿天賺144萬，一年獲利1728萬，而且，李維勝展現他的政商關係，居然拿到地方政府向來不外包的「豬隻刺印」委託案，吳女透露，一隻豬隻打印賺15元，根本是暴利，可見李搞得定標案，她因此放心繼續借貸，直至累積欠款將近7千萬。

▲何慧育在通訊軟體上提醒吳姓女建商，不要讓縣長知道他們將接下電宰「大線」。（讀者提供）

後來，李妻何慧育名下的「傳耀有限公司」果然順利承攬大線，但這對夫妻卻因債臺高築，無力償債，此時周義雄出面調解，表示公司負責人可以更換，經營權可以轉移，只有統編不能變；於是，在律師見證下，李維勝夫妻交付公司大小章，吳女還好心給他們15％股權、12萬月薪，並表明，債務清償之後，公司經營權將歸還他們夫妻，對此，她氣憤的說：「周義雄從頭到尾都知道經營權轉移的事，卻幫這對無良夫妻坑我！」

▲豬隻刺印（黃圈處）跟課稅有關，是政府的重要財源，一般不會外包給民間賺。

沒想到經營權一轉讓，何慧育謊報遺失公司大小章，重新申辦印鑑，變更負責人為丈夫李維勝，再由李維勝向農產運銷公司提出終止契約，周義雄默默配合，在吳女毫不知情的狀況下，火速更換大線經營廠商，也是李維勝夫妻的好友，吳女失去了這隻金雞母，六千多萬元的債款等於打了水漂。

律師陳思成指出，李維勝夫妻在經營權轉移給吳女之後，仍然占有15％股權，並領有薪資，是受吳委託的經營人，李偷偷變更負責人，私下與農產運銷公司解約，讓實際握有經營權與大多數股權的吳女損失慘重，已構成背信罪，可處5年以下徒刑；至於周義雄，他重新公告、招標的行為並無不法，但如果他明知經營權已轉移給吳女，卻未將此事告知吳，任憑她蒙受鉅額損失，實在不合常理，可能有貓膩，司法單位應該深入調查，確認周是否有民刑事責任。



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