不是AV女優！日本氣象主播擁有渾圓白嫩雪乳　姣好身材引熱議

▲不是AV女優，她真的是氣象主播！日網友驚見「爆彈」低氣壓。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本網友近日熱烈討論一名氣象女主播「椿野優子」（椿野ゆうこ），因為她不只能夠專業報氣象，姣好身材更是引發討論。

椿野優子號稱是現役偶像兼氣象女主播的特殊人才，她先前受訪時也稱，自己要一邊練舞，還要兼顧做氣象播報的功課，但她的志向，就是希望能守護大家的生活與安全，因此立志朝向氣象女主播發展。

▲椿野優子號稱是現役偶像兼氣象女主播的特殊人才。（翻自X平台）

▲椿野立志朝向氣象女主播發展。（翻自X平台）

▲椿野的姣好身材，受到網友關注。（翻自X平台）

雖然椿野的播報仍略顯稚嫩，但已引起不少網友注意，尤其椿野的姣好身材，更是受到關注。網友們就直呼：「我只看到『爆彈』低氣壓！」、「頓時間讓新聞畫面好有AV感。」、「椿野太可愛了！」、「對不起，我看天氣一直想色色的東西。」

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