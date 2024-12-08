面試完沒被錄取！幾天後「接1通電話」　他做了半年：超級爽缺

▲原PO只想躺平。（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人並不追求升官，只求賺到的薪資能維持生活開銷即可。近日有網友發文透露，他前陣子面試一個行政職，因明確表示自己就是要躺平，因此並未錄取；然而幾天後，該公司卻主動打電話給他，問他要不要試試另個職缺？後來他不但錄取，還發現該職缺就是個爽缺。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「沒錄取你，但又主動找你去面試的，竟然是爽缺」為標題發文，提到他今年40多歲，他前段時間面試過一個行政職位，當時他明顯表現出想要「躺平」的態度，所以面試很快就結束，並且沒被錄取。

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但是過了幾天後，該公司又打電話來，表示現在有另一個職缺，詢問原PO是否有意再去面試？原PO透露，由於他當時心情煩悶，所以那次面試的態度較為敷衍，想不到事後卻接到了錄取通知。

如今這份工作已經做了將近半年，原PO驚呼，這是一個超級「爽缺」，月薪3萬多元，然後不加班、見紅就休，且每天實際忙碌的時間最多只有2小時，其餘時間可以自由滑手機、看影片，大家有類似經驗嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你這個職位就是專門給躺平族當的啊，如果給那種企圖心的人，很快就跳槽了，這種職缺其實不少，但通常薪水不多就是了」、「以前面試沒接到電話，人資過幾天又打過來邀我面試，進去後跟你的情況蠻像的，只是我工作時間總共1小時」、「跟我好像，不過我薪水高你很多。工時8小時、工作時間2小時左右，其餘要幹嘛都隨便，很常事情做完、主管看我沒事就讓我提早下班，還每年固定調薪+部門獎金，打算躺平養老了」。