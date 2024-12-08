藥包裡驚見「活蟑螂」！媽媽「準備餵小孩」嚇傻：環境有多髒

▲在藥局領的藥包裡竟有活蟑螂。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

吃藥前要小心看！桃園有位媽媽抱怨指出，她到藥局幫孩子領藥，正準備餵藥時，卻發現其中1包藥包內有「活蟑螂」，事後向診所反應，對方卻一直強調每天都有清潔磨藥機，讓她相當傻眼。對此，網友們紛紛喊話「這個一定要檢舉」、「請家長自己回去磨粉，診所超髒」。

這位媽媽在Dcard以「小孩藥包有蟑螂」為題發文，表示她剛到藥局拿完藥，回家取出準備餵小孩藥時，卻發現一隻活的蟑螂被封在藥包裡面，「我一開始以為包包有那麼髒裡面有蟑螂？想要拍甩掉，發現居然是在藥包裡面！而且還活的」。

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「環境要有多差蟑螂才會跑進去？我不確定藥師有沒有義務出藥前檢查一下」原PO接著說到，她是在診所配合的藥局領藥，事後也向診所反應，對方則是一直道歉，藥局也強調有每天進行清潔。

貼文一經曝光後，迅速引來網友討論，「一般捲起來放進去不是都會看一下嗎，覺得好噁心」、「這個很扯欸，可以檢舉衛生所還是什麼相關單位」、「這算是一種健保蟑螂嗎」、「一律建議各位爸媽小孩的藥自己回家磨，磨粉的都超噁」、「那個是藥引啦！中藥都有」、「藥局裡面太髒，機器每天清還會跑進去」。

也有不少內行人分享，「雖然工作的地方沒有磨粉只有分包，但自己調劑每包發之前都會檢查」、「小兒科診所上班，我們診所看到蟑螂的機率很小，而且我包完藥一定一包一包看，有難清或是雜質一定重包」、「作業量大的，不可能一包一包慢慢看，都是手很快的弄成幾折，以方便算包數對不對」、「如果是病人很多的診所或合作藥局，加上是小兒科幾乎都要磨粉的，基本上很多都不會包完後吸一下，所以稍微混到前一人的藥很正常」。

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