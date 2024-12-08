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男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

▲▼周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會day3。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

記者張靖榕／綜合報導

周杰倫睽違7年回台灣開唱，5日起連續4天在台北大巨蛋開唱，吸引15.2萬人朝聖。然而，一名網友因為男友把3張門票給其他人，剩一張自己要去看，讓她非常失望又生氣，並在社群平台發文，直言因此萌生分手念頭，引發網友熱議。

原PO表示，自己的男友並非周杰倫粉絲，但非常幸運地搶到4張周杰倫演唱會的門票。她原本認為男友至少會留一張給自己，其餘的可以分給其他人，甚至在搶票後，男友也曾承諾會為她保留一張。

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原PO透露，男友卻因看到市場上有人高價賣票，也想藉此賺取手續費，雖然最後沒有真的將票賣掉，但當她再問起票的情況時，男友竟然回說把票分給了朋友和同事，只剩下一張還在猶豫是自己去看還是留給原PO，並且對她說，「不去看也不會怎麼樣，還能省錢。」

原PO坦言，她對男友的行為感到相當失望，原本滿心期待男友會留一張票給自己，卻發現對方寧願把票讓給其他人，也不願意優先考慮自己。她寫道，「我怎麼都會有一張票可以入場吧。」

貼文引發熱議，許多網友力挺原PO，直呼「快分手」，「愛一個人會用行動證明，不愛一個人也會用行為證明」、「搶到4張卻沒有妳的份，真的爛透了」、「直接分手！還在想什麼」、「完全看不出來是男朋友欸」。

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