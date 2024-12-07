做保全「滑手機就有錢領」太爽！他回工廠崩潰了：撐不到1周

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名網友日前分享自己從事保全的心路歷程，坦言做了保全後覺得「原來有工作這麼爽」，即便平均時薪僅110元，但因為工時長，每個月還是有3萬多塊。話鋒一轉，他稱自己好像爽太久，想換工作振作，數度嘗試重返工廠卻屢屢受挫，都撐不到一個禮拜，不禁求問「是不是放棄振作，回去當保全啊？」

原PO在Dcard分享工作心得，「做過保全之後 做不了其他工作」，開頭直呼「做了保全後才知道，原來有工作這麼爽，每天無所事事、翹腳滑手機就有錢領」，雖然平均時薪僅110元，但因為工時長，一個月的薪水還是有3萬多塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是這樣的生活爽太久，他每天開始胡思亂想，慢慢的又想振作，「明明之前就是因為狂加班、太操，才想轉成保全輕鬆過日子，結果過太爽沒安全感，又想回去工廠被操。」

可沒想到的是，他陸續換了4家，新工作都撐不到一個禮拜，覺得太難、太複雜，不然就是要動腦或搬重物，讓他很抗拒上班，不禁求助「怎麼辦？家人都在唸我，我是不是放棄振作、回去當保全啊？」

看到貼文後，不少人認為沒有不行，「其實當保全上班可以培養新的副業，就看你怎麼運用了」、「製造業、餐飲基層工作，基本上學不到什麼技能，累到爆薪水就3萬多。保全沒什麼事做也是這個錢，就是工時長而已」、「工作要的是能持續賺錢，能做下去的才有意義。」

還有過來人現身，「我當保全一個月存30000元，全部投資股票市場，目前被動收入一個月1230元，每月玩個股加薪1-3萬元」、「我也當過保全，但是真的很看案場，我之前那棟就是充滿瘋狗住戶，瘋狂電保全秘書，不合他們的意就咆哮，但他們不來的時候是真的有閒」、「我是女生我當過保全，真的要看案場，我之前待的案場就是戶數少，規約是請律師寫的，一切照規約走。每天基本工作就是巡邏貼單子、幫外送開門，偶爾幫忙調監視器。」