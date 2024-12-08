採購經理自爆「大戰22歲業務」　網吵翻！同行搖頭：吃飯就違規了

▲原PO自爆大戰22歲女業務。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

對業務來說，是否有業績很重要。近日有網友發文表示，27歲的他是採購經理，所以時常碰到業務巴結，前陣子他透過老業務認識了一個22歲的業務妹妹，對方一見他就展現熱情，兩人也自然而然的「大戰」，如今變成砲友兼客戶的關係。對此，他就納悶直呼，為了獎金就和客戶睡覺，真的值得嗎？

男網友在Dcard上，以「女業務為了業績上床」為標題發文，提到他是27歲的採購經理，常被女業務巴結，像是請他吃飯，或是有些曖昧互動，他早已習慣。

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最近，原PO透過一位老業務介紹，認識了一位22歲的漂亮女業務。初次見面時，老業務刻意安排他們一起吃飯，後來他與女業務也自然而然的到了飯店過夜，發生了親密關係。目前原PO和女業務的關係有點像是砲友兼客戶，聊天內容也圍繞在工作。

原PO接著透露，他有個同行的朋友也是採購經理，經常與女業務發生關係，最終甚至與一間工廠的女業務結婚。這讓他不禁思考，為了那幾千、幾萬的業績獎金，女業務們是否真的值得「和客戶睡覺」？即便他是「得利者」，卻還是不解為何要用身體來巴結？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這社會水好深」、「說不定她本來就是個玩咖，又需要個工作，如魚得水相得益彰罷了」、「話反過來說，在你們的關係複雜了之後，你現在敢不敢不給她訂單」。也有網友直呼，「明明就是少數群體，講得好像全部的女業務常態一樣」、「當採購這麼多年，我怎麼從來沒有聽過或遇過這些事情，敝公司光是一開始和廠商單獨吃飯就已經違規了」。文章雖引起討論，但真實性仍有待商榷。