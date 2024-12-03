基隆消防「到院前心電圖」應用　成功縮短救治黃金時間

▲基隆消防局救護車配置12導程心電圖機，並建置到院前心電圖傳送系統。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局與急救責任醫院合作推動「到院前12導程心電圖」，救護車配置12導程心電圖機，並建置到院前心電圖傳送系統，第一時間可由醫師判定患者是否為疑似心肌梗塞，若為疑似，醫院將立即啟動心導管手術前置作業，為心肌梗塞患者爭取黃金搶救時間，有助提升患者存活率和癒後效果。

基隆市消防局表示，日前一位77歲男性患者表示胸悶痛、喘、冒冷汗，且有心臟病史，救護人員張、管2人評估後，為患者執行12導程心電圖，並透過救護平板將心電圖即時上傳至雲端醫療群組，長庚醫院許醫師即時協助判讀，判定為疑似心肌梗塞，立即通知醫院啟動心導管手術前置作業，到院後快速通關，緊急實施心導管手術，患者經急救處置後於近期康復出院。

長庚醫院急診醫學科余晉維醫師表示，患者到院前，心導管小組依據救護人員傳送之心電圖，立即啟動前置作業，患者到院時，醫療團隊快速進行精確診斷及處置，展現消防局與醫院間醫療合作，顯著提高急救效率。

消防局長游家懿表示，依據衛福部統計資料顯示，心臟疾病為國人10大死因前3名，其中「心肌梗塞」為緊急的心臟疾病，若能於到院前執行12導程心電圖，將有效縮短搶救時間，消防局各分隊均已配置12導程心電圖機，並與本市2家可執行心導管之急救責任醫院攜手合作，為民眾爭取分秒必爭的心肌梗塞搶救時間。

游家懿另呼籲民眾，一旦發現有疑似心肌梗塞症狀，如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等，應速撥打119求助，並信任專業救護人員給予建議，接受12導程心電圖檢查，降低引起其他併發症的發生。