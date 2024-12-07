花蓮領頭羊！花蓮市立圖書館全縣「4最」　榮獲年度圖書館

▲▼花蓮市立圖書館榮獲年度館，成為全縣領頭羊，市長魏嘉彥（前中）感謝全體的同仁以及陳怡琳館長的努力付出。（圖／花蓮市公所提供。下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣文化局公共圖書館營運績效評鑑結果出爐，各項營運績效指標均名列前茅的花蓮市立圖書館，榮獲13鄉鎮唯一「年度館」殊榮。由台灣大學圖書館、台北市立圖書館等單位延請的評鑑委員，期勉花市圖除了已是花蓮領頭羊，可以更進一步設定目標，成為全國鄉鎮市級圖書館模範。

多年來花市圖一直保持與全國頂尖圖書館同步精神，不但是花蓮縣唯一獲選台灣公共圖書館書香卓越典範館，融入自造概念，設置自造者教室及網路直播室，結合閱讀與創意成為別具特色的圖書館。委員們肯定花市圖各個館舍空間用心布置，活動設計上也達成資源整合，推廣多元活動，同時執行異業結盟，讓圖書館不只是圖書館，獲得最高榮譽年度圖書館實至名歸。

對於花蓮市立圖書館的好成績，市長魏嘉彥表示，感謝花蓮縣政府與文化局給予高評價，花蓮市能獲得此殊榮要感謝全體的同仁以及陳怡琳館長，讓閱讀活動充滿多元性，除了有親子說故事、各式書展、3D列印、AI教學外，還邀請到多位各界具有專長的網紅老師來到花蓮，包括像是皮特玩自然、陳文泰紙模、黃信凱魔術師等人，跟孩子們近距離的接觸，也藉此機會讓孩子走進圖書館裡，學習到各種知識，市圖會持續辦理多元性活動，讓孩子進而喜歡上閱讀。

為了厚植花蓮閱讀實力，市圖也跨出圖書館範圍，包括全體館員前往縣外觀摩學習並參與國家圖書館辦理台灣閱讀節活動，與其他圖書館交流，擴展視野，也帶領偏鄉學生走讀花蓮，送書送校園、與遠東百貨為家扶中心募書，落實社會責任辦理露天電影院，擴大行銷與飯店異業結盟，將圖書帶進飯店、將相聲藝術教育推廣至花蓮各角落。

▲花市圖是全縣購書預算最高、辦證人數最多、年度借閱冊書最多、電子書資源最豐富的圖書館。

陳怡琳表示，花市圖也是全縣購書預算最高、辦證人數最多、年度借閱冊書最多（高達20多萬本）、電子書資源最豐富的圖書館，包括HyRead 及udn兩種電子書平台，總計有9萬多冊電子書。目前分齡分眾閱讀推廣活動全年3百多場次，閱讀發生在每一天每一個角落，兒童館更成為親子假日的必到之處。

花蓮市立圖書館不只圖書館績效有目共睹，圖書館出版的「帶你回花蓮：穿梭街市百年」是政府出版品長銷書，112年獲選為文化部「第45次中小學生讀物選介」優良讀物，113年國家圖書館選為對外文化交流國際交換的出版品 ，展現花蓮市公所卓越文化力。



魏嘉彦期勉大家繼續保持外，也希望花市圖繼續與縣內圖書館協力共好，也感謝徐縣長允諾明年給予經費來整修館內設施，一起打造美好的閱讀環境。