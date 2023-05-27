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食農領頭羊！食農博覧會5 ／27花蓮登場　每日送小農伴手禮

▲▼花蓮縣長徐榛蔚領軍擧辦盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚領軍擧辦盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「食農教育法」去年立法通過，未來是國家發展教育重要指標，而花蓮縣再次蟬聯2022全台食育力大調查五星城市第一名，充分展現推動食農教育的信心，今年花蓮縣政府再次邀集全台食農相關公部門、協會組織、企業與小農單位，於5月27日～30日舉辦四天全國最大的第二屆「2023花蓮食農博覽會」，藉由國際交流、親子體驗與學習，讓所有參加的民眾都成為推動食農教育的種子。

去年花蓮縣成功的舉辦首屆食農博覽會，為延續去年成果，在縣長徐榛蔚的帶領下，26日舉辦「2023花蓮食農博覽會」開幕儀式，現場匯聚了全台近50個推動食農、食育重要單位，包括行政院農業委員會、中法比瑞文化經濟協會、台灣好基金會、灃食公益飲食文化教育基金會、台灣兒童食育協會、康善基金會、內心基金會、家樂福文教基金會等出席與參展，共同展示食農教育的豐碩成果與執行理念。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚領軍擧辦盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚引用老子《道德經》「人法地，地法天，天法道，道法自然。」所謂一方水土養一方人，隨著地理環境的不同，每個區域都有適合種植的作物，古人的生活智慧與淨零碳排的理念相互契合。花蓮縣政府積極推動食農教育，以環境友善的方式，推動產業發展與自然保育共榮共好，為推廣食農教育與支持在地農友，花蓮縣營養午餐也有加入在地有機米與蔬菜，期盼藉由食農博覽會讓更多的人認識食農、扎根永續的理念，也讓花蓮食農走向世界，世界食農進入花蓮。

開幕當天下午將舉辦國際食農論壇盛會，會中有法國、挪威、日本與台灣的 6位食農、食漁、食育重量級專家，進行一場「下一秒的地球 食農正蔓延」的專題分享，從法國的飲食文化傳承、挪威的藍色飲食、日本地方創生食育力，再帶回台灣食農教育種子、原住民野菜文化，最後以飲食新選擇結束，精彩的國際專家分享，絕對會為花蓮帶來更多的食農新契機。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚領軍擧辦盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼開幕儀式現場匯聚了全台近50個推動食農、食育重要單位。

為期四天的活動，再次獲得全台食農、食育單位的熱烈支持，除了50個全台推動食農教育的單位前來展攤外，主舞台有熱鬧的舞蹈及音樂表演，康善基金 會也再度率領活動最熱門的「便當超人」表演團隊帶來飲食教育互動表演，此外，公共電視的《神廚賽恩師》是小朋友最愛的廚房小實驗闖關遊戲，只要順利過5 關，就可以把納豆哥哥的紀念品帶回家。

而家樂福文教基金會、東豐拾穗農場、 温伯力生物科技、野韻農學、古林咖啡、初音印奇自然農園及花子好食等單位也 將於舞台上分享食農推行的歷程、環境永續的自然農法、食農品牌的經營等；從5月28日～30日每天都有2場免費的親子食農 DIY 活動，體驗內容有兒童料理製作、手作生活食材、農產特產品紀念品等。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚領軍擧辦盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

主辦單位為了讓民眾身心靈都能收穫滿滿，除了活動體驗與表演外，每天提供前100份民眾，贈送地方小農伴手禮，另外活動摺頁完成有趣的學習單問答、最愛3個攤位的前200名民眾即可兌換食農贈品，當然參加民眾都可以獲得抽獎券1張，每天活動結束前半小時（16:30）抽獎，總價值新台幣20萬元的食農抽獎好禮，獎品有微電腦冰箱、廚餘機、日本電鍋、花蓮農遊券、地方食農禮盒等，讓幸運 的你滿載而歸。

「2023花蓮食農博覽會」將與世界食農接軌，推行『從教育扎根到環境永續』理念，讓花蓮迎向世界，世界食農帶入花蓮，現場活動及贈獎相當豐富，花蓮縣 政府邀請全國民眾一起來花蓮，開心體驗食農教育，共同攜手建構下一代更美好 的飲食環境。
 

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