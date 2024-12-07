南韓民眾大規模抗議　首爾部分地區「網路故障」服務中斷

▲尹錫悅戒嚴引發南韓人民、在野黨的不滿。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日無預警頒布戒嚴令，時隔約6小時後解除，引起大量民眾不滿，各地也因此有許多人上街抗議。據了解，由於首爾的汝矣島、光化門有大批民眾聚集，一度出現網路、通訊斷斷續續的情況，南韓三大電信公司為此緊急調動行動基地台，以因應人潮爆滿的情況。

根據外媒報導，由於對尹錫悅感到不滿，大量南韓民眾聚集在首爾汝矣島的國會大道前聚集。在尹錫悅彈劾案表決前，疑似因為人潮過多，網路流量驟增，因此出現了網路斷訊的情況。

有民眾抱怨，集會的人實在太多，導致無法使用網路，也不能打電話通訊，或是發送簡訊。也有人指稱，無法了解彈劾案的投票過程，因為互聯網、電話都無法使用。

▲尹錫悅戒嚴引發南韓人民、在野黨的不滿。（圖／路透）



對此，南韓三大電信公司SK Telecom、KT、LG U+為了因應人潮導致的網路流量暴增，在人員密集區部署了行動基地台、增加基地台的容量，並密切監測流量與整體網路服務的問題。

一名電信行業的官員表示，一時之間有大量人潮聚集，難免會出現網路服務不順暢的情況，目前正在利用附近網路基地台的資源來應對，減少類似情況發生的可能性。