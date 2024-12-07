尹錫悅彈劾失敗「執政黨成關鍵」　南韓在野黨11日將再提彈劾

▲尹錫悅彈劾失敗，執政黨退場成關鍵，南韓在野黨11日將再提彈劾。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓國會7日下午針對總統尹錫悅彈劾案進行表決，然而投票前絕大多數的執政黨議員退場，導致投票人數未達三分之二門檻，因此彈劾案在未計票的情況下自動廢除。南韓最大在野黨共同民主黨表示，將在11日臨時國會會議上再次提出彈劾案。

根據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅彈劾案表決，但出席投票的議員只有共同民主黨、其他在野黨192名及執政黨國民力量3名，總共195人，由於彈劾案必須有超過三分之二議員同意（即200人同意），因此彈劾案未計票且自動廢除。

不過，共同民主黨院內代表朴贊大7日上午曾表示，一旦尹錫悅總統彈劾案在國會遭到否決，將會在11日召開臨時國會時繼續對推動彈劾案，並以一周為單位進行國會表決，直到彈劾案表決通過為止。

彈劾案失敗後，共同民主黨黨魁李在明除了向人民道歉外，也痛批執政黨國民「國民力量破壞憲法秩序，積極參與軍事叛亂和內戰，還反對人民追究他們的責任」、「他們為了保住既得利益而不顧人民的意願！」

李在明強調，他們絕對不會放棄，一定會追究叛亂行為的責任，一定會彈劾尹錫悅。共同民主黨也表示，將在11日臨時國會會議上再次提出針對尹錫悅的彈劾案。

事實上，共同民主黨院內代表朴贊大7日上午曾表示，一旦尹錫悅總統彈劾案在國會遭到否決（未通過），將會在11日召開臨時國會時繼續對推動彈劾案，並以一周為單位進行國會表決，直到彈劾案表決通過為止。