快訊／南韓國會「尹錫悅彈劾案」未通過

記者趙蔡州／綜合報導

南韓國會7日下午針對總統尹錫悅彈劾案進行投票表決，由於彈劾案投票進行前，絕大多數韓國執政黨國民力量議員退場以抵制彈劾案，最終結果也因為執政黨抵制「彈劾案未通過」。

▲南韓國會7日進行尹錫悅彈劾案投票表決，結果投票未通過。（圖／路透）

根據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅彈劾案表決，由於國會300名議員中只有195人出席，而彈劾案必須有超過三分之二議員同意，即300名議員中要有200名同意，因此彈劾案在執政黨抵制下，最終投票未計票，彈劾案被自動廢除。