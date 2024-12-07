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被指扭曲外媒報導　國民黨：民進黨見獵心喜挺戒嚴，才影響台灣聲譽

▲▼民進黨團發文惹議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，民進黨團發文引爆「挺戒嚴」爭議。（圖／翻攝王婉諭臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，事後民進黨爆發「挺戒嚴」爭議，消息引發南韓媒體關注報導，但有涉外人士翻譯、整理外媒報導後，指稱是藍營超譯、惡意扭曲，恐影響台灣聲譽。對此，國民黨7日表示，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源。

國民黨7日表示，針對媒體報導有涉外人士指稱，藍營惡意扭曲外媒報導，恐影響台灣聲譽，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源，網路評論、外媒報導都是具體事實，韓國中央日報甚至刊登「昨日南韓，明日台灣？」的配圖，難道也是藍營害的？

國民黨強調，事實就是，若非民進黨發佈挺戒嚴貼文，韓媒不會以此為角度報導，更不會吸引其他外媒接連報導，導致外國網友對於台灣挺戒嚴的印象，甚至有不少南韓網友特地到民進黨社群帳號留言抗議，這些才是傷害台灣的根源，相信不會有國人希望「挺戒嚴」成為國際社會對我國的第一印象。

國民黨抨擊，民進黨政府透過不具名的涉外人士發言，才是惡意的扭曲攻擊，國民黨何德何能影響韓國三大報，甚至影響美國 Newsweek、日本今日新聞的報導，有多少國際社會的媒體、網友質疑民進黨的立場，不是由國民黨決定，而是民進黨自做自受。

國民黨指出，台北市議會7日質詢時，民進黨市議員劉耀仁甚至激動回嗆，爭議貼文是「混蛋小編」自以為是發文，民進黨立委黃捷也辯解自己「怎麼可能發一個文支持戒嚴」，顯示不僅綠營基層民代看不下去，民進黨立委也認證該貼文是「挺戒嚴」，民進黨堅持不道歉、不負責，持續發莫名奇妙的聲明與記者會，才是引爆這場外交危機的主因。

國民黨呼籲，民進黨應當正本清源，針對社群發文正式道歉，並承諾賴清德政府不會用軍隊干涉國會，而不是透過不具名的涉外人士任意放話，模糊焦點、誤導視聽。

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