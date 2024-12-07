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快訊／南韓國會「總統彈劾案」恐難產！　尹錫悅暫時鬆一口氣

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲尹錫悅彈劾案，可能將因未達出席人數門檻，最終遭到否決。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓國會今（7）日下午5時（台灣時間下午4時），針對尹錫悅總統彈劾訴追案進行表決。在彈劾案，由於在300席國會議員中，執政黨國民力量幾乎全員離場、杯葛投票，只剩先前表態贊成彈劾的安哲秀與金睿智、金相旭出席投票，因此目前國會議長禹元植仍敞開國會大門、等待國民力量議員回來投票。

隨著總統彈劾案在國會中，很可能因出席投票人數未達3分之2門檻（200人）而未能通過。《YTN News》指出，目前總統辦公室暫時鬆了一口氣。

在300席國會議員中，國民力量擁有108席，至於共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨等6個在野黨則擁有192席。然而，因為國民力量106席議員中途離場杯葛投票、出席投票的國會議員未達3分之2門檻（200人），因此即便192人投下贊成票、支持彈劾，彈劾案仍難以通過。

南韓最大在野黨「共同民主黨」院內代表朴贊大曾於7日上午表示，一旦尹錫悅總統彈劾案在國會遭到否決，則將會於11日召開臨時國會時在對推動彈劾案，並以一周為單位進行國會表決，直到彈劾案在國會表決通過為止。

▲▼南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩下安哲秀、金睿智出席投票彈劾案。（圖／路透）

▲南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩下安哲秀、金睿智出席投票彈劾案。（圖／路透）

據悉，尹錫悅曾於3日晚間突然發布戒嚴、派出軍隊闖入國會，引發朝野譁然。在7日當天，執政黨國民力量黨代表韓東勳緊急前往位於首爾市鐘路區三清洞的總理公館，與國務總理韓悳洙會晤，雙方針對如何善後政局商討了1個小時20分鐘，在優先照顧民生經濟上達成共識。

事實上，韓東勳原本反對在野黨提出彈劾案，表示黨中央將維持「否決彈劾」的意見。不過自從確認自己也是戒嚴軍的逮捕對象以後，昨（6）日改口稱，尹錫悅已不再適合繼續執行總統職務。該說法遭到黨內親尹派人士反對，國民力量院內首席發言人申東旭向記者強調，黨內「否決彈劾」之立場維持不變。

隨著尹錫悅彈劾案可能因出席投票人數未達門檻而否決，國民力量黨內預計將協商如何讓尹錫悅退黨、透過修憲來縮短總統任期、是否施行責任總理制等議題，以盼能夠穩定「後戒嚴時代」的政局。

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