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通緝犯拒檢開賓士狂逃「自撞分隔島」被逮　抄出喪屍煙彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局今（7）日掌握王姓毒品通緝犯，駕駛白色賓士車出現在龜山區頂湖路附近，員警發現後示意停車受檢，但王男拒檢且高速逃逸，過程中失控自撞分隔島，追緝員警當場持槍喝令下車，但王仍拒絕配合，員警破窗將王壓制到案，車上起出一級毒品海洛因、二級毒品依托咪酯、俗稱「喪屍煙彈」等毒品，帶回偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警分局今天下午掌握毒品通緝犯下落，在龜山區追緝駕駛賓士車王姓通緝犯，但王拒絕盤查，員警持槍喝令下車受檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局今天下午掌握毒品通緝犯下落，在龜山區追緝駕駛賓士車王姓通緝犯，但王拒絕盤查，員警持槍喝令下車受檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局今追緝王姓通緝犯，員警破窗壓制王男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局今追緝王姓通緝犯，員警破窗壓制王男到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，有毒品、過失傷害等通緝43歲王姓男子，龜山警方根據線報掌握其駕駛白色賓士車在龜山地區，警方於下午2時許發現白色賓士車出現在龜山區頂湖路附近，埋伏員警發現後鳴笛示意停車受檢，但王男拒絕受檢且高速逃逸，警網一路鳴笛追捕。

▲桃園市龜山警分局今追緝王姓通緝犯，在賓士車上起出海洛因等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局今追緝王姓通緝犯，在賓士車上起出海洛因等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王男沿著頂湖路往忠義路方向逃竄，行經忠義路一段與光華路路口處時，王男失控自撞安全島，追捕員警隨即持槍喝令下車受檢，但王堅持不下車，員警破窗而入，將王男壓制到案，車上起出海洛因、依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，王男接受毒品測試時都呈現陽性反應，警方帶回偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市龜山警分局追緝王姓通緝犯，帶回警分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警分局追緝王姓通緝犯，帶回警分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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