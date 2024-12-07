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長照3.0納癌末、腦中風、外籍等3對象　邱泰源揭規模擴大3重點

▲▼衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長照3.0後年上路，衛福部研擬擴增服務對象，納入腦中風、癌症末期、取得永久居留權的外籍專業人才等3類。衛福部長邱泰源今日表示，長照3.0規模一定會擴大，後續規劃有3大重點，包含「醫療跟長照更緊密結合」、「增強機構式照顧」、「照顧者喘息服務」。

長照2.0將於明年底結束，然而國內正準備進入超高齡社會，長照需求不斷增加，衛福部正在研擬長照3.0政策。現行長照服務對象包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症者、不分年齡的失能身心障礙者，經評估符合長照需要等級2級以上者適用。

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衛福部次長呂建德昨拋出3.0將擴大3類對象，包含經醫師診斷為腦中風，且失能影響日常生活者；經醫師診斷為癌症末期，預期壽命低於6個月的失能病人及外國專業人才、中階技術人力取得永居資格且實際居住達一定條件且符合給付對象條件者。

邱泰源今日出席醫師公會全聯會「全民均健與整合性醫療體系：策略與執行」國際研討會，受訪被問及長照3.0規劃，
他強調，長照3.0規模會增加，特別強調包含「把醫療跟長照做更緊密的結合」，如果醫療做得好，長照的老人家就會比較健康，需要利用長照的機會就比較少，不但可以有提高生活的品質，也可以節省掉很大的長照資源。

邱泰源進一步說，其次希望「機構式的照顧能夠增強」，加強提升照顧量能，讓更多人得到想要的照顧；最後則特別強調「喘息服務」，讓照顧者能夠多一點空間、再去做自己的工作，這也是在3.0要努力的事情。

不過相關經費與人力勢必會增加，政府要如何因應？邱泰源回應，「政府是一體的，會討論經費怎麼樣來一起合作照顧，以人為中心來照顧，不僅是醫療端提供照護，如末期照護幾乎都是醫療端健保給付，3.0裡面就會去涵括，長照金基金也會做有效率的發揮。以國家、社會、人民需要作為出發點，民眾有需要政府一定會籌措財源，來讓民眾得到最好照顧。」

在照服員部分，邱泰源指出，雖然近年來已經增加不少人力，但因應國內高齡化，人力需求持續增加。為了加強鼓勵投入，會朝向提升工作待遇與環境做起。

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